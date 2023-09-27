В Екатеринбурге в школе ввели платные занятия по эзотерическому учению

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В объявлении на сайте школы, внимание на которое обратило агентство URA.ru, говорится, что за два часа занятий в неделю придется платить по 1800 рублей месяц. Оригинальный факультатив доступен ученикам 8–10 классов.
Дизайн человека, или Human Design, описывается его гуру Аланом Краковером как «сочетание всех когда-либо существовавших эзотерических знаний», в частности астрологии, древнекитайской системы Ицзин и индуистской системы чакр.
Для детей это даже полезнее, чем для взрослых. Я имею в виду, что быть посланником для взрослых — неблагодарное занятие, — говорил Краковер в одном из интервью.
Ранее жители Екатеринбурга возмутились новой школьной реформой, связанной с переходом на новые электронные дневники.