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В Екатеринбурге в школе ввели платные занятия по эзотерическому учению

В Екатеринбурге в школе ввели платные занятия по эзотерическому учению

27 сентября 2023, 16:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ученикам школы № 30 предложили записаться на платные занятия по «Дизайну человека» — псевдонаучного течения на стыке психологии, астрологии и оккультизма.

В объявлении на сайте школы, внимание на которое обратило агентство URA.ru, говорится, что за два часа занятий в неделю придется платить по 1800 рублей месяц. Оригинальный факультатив доступен ученикам 8–10 классов.

Дизайн человека, или Human Design, описывается его гуру Аланом Краковером как «сочетание всех когда-либо существовавших эзотерических знаний», в частности астрологии, древнекитайской системы Ицзин и индуистской системы чакр.

Для детей это даже полезнее, чем для взрослых. Я имею в виду, что быть посланником для взрослых — неблагодарное занятие, — говорил Краковер в одном из интервью.

Ранее жители Екатеринбурга возмутились новой школьной реформой, связанной с переходом на новые электронные дневники.

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#Школьники#Образование#Школы#Занятия#Эзотерика#Екатеринбург#Григорий Орлов
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