В Екатеринбурге жители Уктуса протестуют против исправцентра ФСИН рядом со школой

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По информации корреспондента 66.RU, люди собрались возле здания санатория, где планируют возвести исправительное учреждение.
Данное мероприятие не согласовано с министерством общественной безопасности в установленном порядке, — заявил сотрудник полиции, пригрозив доставить «активных участников» в отдел.
На опубликованных с места кадрах видно, как полицейский сопровождает пожилую женщину до служебного автомобиля. После первого задержания остальные собравшиеся стали расходиться, сообщают журналисты.
Ранее в пресс-службе свердловского ГУ ФСИН прокомментировали строительство шестого в регионе исправцентра. По заверению ведомства, за пять лет работы подобных учреждений содержащиеся в них осужденные не совершили ни одного тяжкого преступления.