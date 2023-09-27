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Жители Екатеринбурга вышли на митинг против строительства исправцентра ФСИН

В Екатеринбурге жители Уктуса протестуют против исправцентра ФСИН рядом со школой

27 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга вышли на митинг против строительства исправцентра ФСИН

В Екатеринбурге жители Уктуса организовали митинг против строительного исправительного центра ФСИН рядом со школой.

По информации корреспондента 66.RU, люди собрались возле здания санатория, где планируют возвести исправительное учреждение.

Данное мероприятие не согласовано с министерством общественной безопасности в установленном порядке, — заявил сотрудник полиции, пригрозив доставить «активных участников» в отдел.

На опубликованных с места кадрах видно, как полицейский сопровождает пожилую женщину до служебного автомобиля. После первого задержания остальные собравшиеся стали расходиться, сообщают журналисты.

Фото: 66.ru

Ранее в пресс-службе свердловского ГУ ФСИН прокомментировали строительство шестого в регионе исправцентра. По заверению ведомства, за пять лет работы подобных учреждений содержащиеся в них осужденные не совершили ни одного тяжкого преступления.

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#Митинг#Акция протеста#Акции протеста#ФСИН#Екатеринбург#Исправительный центр#Григорий Орлов
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