В Нижнем Тагиле ГИБДД провела масштабные спецпроверки пассажирских автобусов

Как рассказали в пресс-службе городской ГАИ, мероприятие «Автобус» проходило с 21 по 24 сентября. За это время автоинспекторы проверили 196 автобусов, 162 из которых курсируют по городским маршрутам, 14 — развозят школьников, 20 — заказные и ведомственные автобусы.