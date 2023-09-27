В Нижнем Тагиле ГИБДД провела масштабные спецпроверки пассажирских автобусов

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Как рассказали в пресс-службе городской ГАИ, мероприятие «Автобус» проходило с 21 по 24 сентября. За это время автоинспекторы проверили 196 автобусов, 162 из которых курсируют по городским маршрутам, 14 — развозят школьников, 20 — заказные и ведомственные автобусы.
Самым распространенным нарушением стало управление технически неисправным автомобилем (11 случаев). Семерых водителей привлекли к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, четырех — за отсутствие диагностической карты, еще двух — за пересечение железнодорожного пути вне переезда.
Еще у одного шофера в салоне не был установлен тахограф. Один из автобусов вовсе оказался непригоден для эксплуатации.