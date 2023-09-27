tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

В Нижнем Тагиле автоинспекторы выявили 34 нарушения ПДД водителями автобусов

В Нижнем Тагиле ГИБДД провела масштабные спецпроверки пассажирских автобусов

27 сентября 2023, 15:32
Фото: пресс-служба ГАИ

В Нижнем Тагиле автоинспекторы выявили 34 нарушения ПДД водителями автобусов

В Нижнем Тагиле в ходе четырехдневного рейда ГИБДД было зафиксировано 34 случая нарушения правил перевозки пассажиров в автобусах.

Как рассказали в пресс-службе городской ГАИ, мероприятие «Автобус» проходило с 21 по 24 сентября. За это время автоинспекторы проверили 196 автобусов, 162 из которых курсируют по городским маршрутам, 14 — развозят школьников, 20 — заказные и ведомственные автобусы.

Самым распространенным нарушением стало управление технически неисправным автомобилем (11 случаев). Семерых водителей привлекли к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, четырех — за отсутствие диагностической карты, еще двух — за пересечение железнодорожного пути вне переезда.

Еще у одного шофера в салоне не был установлен тахограф. Один из автобусов вовсе оказался непригоден для эксплуатации.

Читайте также:
Пятеро человек пострадали в ДТП под ЕкатеринбургомВо время облавы на водителей автобусов в Екатеринбурге выявлены 10 нарушенийВ Екатеринбурге водитель с блатным номером ежедневно паркуется на остановке автобусов
#Нижний Тагил#ГИБДД#Полиция#Пассажиры#Общественный транспорт#Григорий Орлов#Безопасность пассажиров
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Сегодня, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Сегодня, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Сегодня, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
Вчера, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44