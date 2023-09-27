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Updated Сегодня, 12:29

В Нижнем Тагиле расходится предупреждение о нападающем на школьников педофиле

В Нижнем Тагиле родителей пугают фейком о мигранте-педофиле

27 сентября 2023, 12:18
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле расходится предупреждение о нападающем на школьников педофиле

В Нижнем Тагиле в родительских чатах расходится сообщение о мигранте, якобы пытавшемся похитить ребенка возле 56-й школы на Тагилстрое.
Буквально час назад была попытка похищения ребенка, который шел из 56-й школы домой. На него напал мужчина нерусской национальности, — говорится в сообщении.

Утверждается, что мужчине удалось сбежать, тогда как родители школьника обратились в полицию.

В пресс-службе МВД опровергли изложенную информацию, назвав ее фейком. По заявлению ведомства, никаких обращений в полицию по поводу нападения на детей в последнее время зарегистрировано не было, сообщает ИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле приговоренный к сроку педофил-рецидивист не согласился с вынесенным ему приговором.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Школьники#Педофил#Педофилия#Григорий Орлов
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