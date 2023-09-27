В Нижнем Тагиле родителей пугают фейком о мигранте-педофиле

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Буквально час назад была попытка похищения ребенка, который шел из 56-й школы домой. На него напал мужчина нерусской национальности, — говорится в сообщении.
Утверждается, что мужчине удалось сбежать, тогда как родители школьника обратились в полицию.
В пресс-службе МВД опровергли изложенную информацию, назвав ее фейком. По заявлению ведомства, никаких обращений в полицию по поводу нападения на детей в последнее время зарегистрировано не было, сообщает ИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле приговоренный к сроку педофил-рецидивист не согласился с вынесенным ему приговором.