В поле в Свердловской области нашли тело бизнесмена

Известно, что последнее время бизнесмен работал дольше обычного, ругался с людьми по телефону и говорил о дефиците сотрудников. При этом со своей женой он не ссорился. Кроме того, супруга не знала о его рабочих делах. На ружье у погибшего имелась лицензия.