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В поле в Свердловской области нашли тело бизнесмена

В поле в Свердловской области нашли тело бизнесмена

27 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI
49-летний бизнесмен в Свердловской области был найден мертвым в поле. Рядом с ним лежали охотничье ружье и записка с номером телефона его приятеля.

Погибший был владельцем торгового дома «Бетон-Регион». В поле его случайно заметил мужчина, проезжавший мимо. На дороге стоял автомобиль предпринимателя Kia, а немного дальше лежал сам мужчина, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Известно, что последнее время бизнесмен работал дольше обычного, ругался с людьми по телефону и говорил о дефиците сотрудников. При этом со своей женой он не ссорился. Кроме того, супруга не знала о его рабочих делах. На ружье у погибшего имелась лицензия.

Напомним, в Екатеринбурге было найдено тело 48-летнего горожанина. К моменту прибытия скорой помощи он уже был мертв. По предварительной версии, смерть не была криминальной. По факту ЧП в Следственном комитете проводится проверка.

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