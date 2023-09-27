В поле в Свердловской области нашли тело бизнесмена

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Погибший был владельцем торгового дома «Бетон-Регион». В поле его случайно заметил мужчина, проезжавший мимо. На дороге стоял автомобиль предпринимателя Kia, а немного дальше лежал сам мужчина, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Известно, что последнее время бизнесмен работал дольше обычного, ругался с людьми по телефону и говорил о дефиците сотрудников. При этом со своей женой он не ссорился. Кроме того, супруга не знала о его рабочих делах. На ружье у погибшего имелась лицензия.
Напомним, в Екатеринбурге было найдено тело 48-летнего горожанина. К моменту прибытия скорой помощи он уже был мертв. По предварительной версии, смерть не была криминальной. По факту ЧП в Следственном комитете проводится проверка.