В школах Екатеринбурга обнаружили стекло в еде, а в Нижнем Тагиле готовятся к выборам

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
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Уже два случая произошли в школах Екатеринбурга, когда ученики находят в своей еде стекло. Первый случай в школе №81, там восьмикласснице осколок стекла попался в школьной еде. Второй случай в школе № 4, мать заявила, что ее дочь едва не проглотила стекло, попавшееся в кабачковой икре.
За восемь месяцев 2023 года жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 миллионов рублей. Это на 30 миллионов больше, чем за весь 2022 год.
Самой незащищенной группой населения являются доверчивые пожилые люди. Банки Нижнего Тагила давно работают с полицией, чтобы предотвращать случаи обмана злоумышленниками. Но также очень важно и самим оказывать им помощь правильно и своевременно, а как это сделать и как не стать жертвой телефонных мошенников — рассказал психолог из Нижнего Тагила.
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила рассмотрела поступившие от претендентов документы. Теперь кандидатов на пост мэра ждет собеседование, на котором конкурсанты ответят на вопросы комиссии и изложат свою программу.
В Нижнем Тагиле продолжается реализация нацпроектов. В планах муниципалитета заменить колесо обозрения в парке им. Бондина. Также продолжается строительство мусоросортировочного комплекса. Какие еще проекты планируют запустить в 2024 году, читайте в репортаже TagilCity.ru.