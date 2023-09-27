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В школах Екатеринбурга обнаружили стекло в еде, а в Нижнем Тагиле готовятся к выборам

В школах Екатеринбурга обнаружили стекло в еде, а в Нижнем Тагиле готовятся к выборам

27 сентября 2023, 17:40
Фото: Midjourney
Ученики школ Екатеринбурга находят у себя в еде стекло, 187 млн рублей отдали тагильчане мошенникам, а в Нижнем Тагиле комиссия изучила документы кандидатов на пост главы города: самое важное, что произошло 27 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

Уже два случая произошли в школах Екатеринбурга, когда ученики находят в своей еде стекло. Первый случай в школе №81, там восьмикласснице осколок стекла попался в школьной еде. Второй случай в школе № 4, мать заявила, что ее дочь едва не проглотила стекло, попавшееся в кабачковой икре.

В Екатеринбурге уже в двух школах детям попалось стекло в еде из столовой
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За восемь месяцев 2023 года жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 миллионов рублей. Это на 30 миллионов больше, чем за весь 2022 год.

«Львиная доля — кредиты»: жители Нижнего Тагила отдали мошенникам 187 млн рублей
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Самой незащищенной группой населения являются доверчивые пожилые люди. Банки Нижнего Тагила давно работают с полицией, чтобы предотвращать случаи обмана злоумышленниками. Но также очень важно и самим оказывать им помощь правильно и своевременно, а как это сделать и как не стать жертвой телефонных мошенников — рассказал психолог из Нижнего Тагила.

Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
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Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Нижнего Тагила рассмотрела поступившие от претендентов документы. Теперь кандидатов на пост мэра ждет собеседование, на котором конкурсанты ответят на вопросы комиссии и изложат свою программу.

Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле продолжается реализация нацпроектов. В планах муниципалитета заменить колесо обозрения в парке им. Бондина. Также продолжается строительство мусоросортировочного комплекса. Какие еще проекты планируют запустить в 2024 году, читайте в репортаже TagilCity.ru.

Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
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