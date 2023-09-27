В школах Екатеринбурга обнаружили стекло в еде, а в Нижнем Тагиле готовятся к выборам

Самой незащищенной группой населения являются доверчивые пожилые люди. Банки Нижнего Тагила давно работают с полицией, чтобы предотвращать случаи обмана злоумышленниками. Но также очень важно и самим оказывать им помощь правильно и своевременно, а как это сделать и как не стать жертвой телефонных мошенников — рассказал психолог из Нижнего Тагила.