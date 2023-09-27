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В Свердловской области не вводят ограничения из-за COVID-19

В Свердловской области не вводят ограничения из-за COVID-19

27 сентября 2023, 08:47
Фото: 1MI
Ограничения, связанные с коронавирусом, не планируют вводить в Свердловской области. К этому нет предпосылок.

Об этом заявила заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева.

Она отметила, что следует соблюдать гигиену мытья рук, носить маски, пользоваться антисептиками. При этом она посоветовала гражданам не появляться на работе, если они чувствуют себя плохо.

Аналогичный совет она дала и касательно заболевших детей, которым не стоит контактировать с другими малышами в детсадах, если у них есть симптомы простуды.

В настоящий момент в регионе повысилась заболеваемость коронавирусной инфекцией, но она намного меньше, чем в год назад. Доминирует сейчас «омикрон».

Большинству свердловчан придется прививаться от коронавируса за свой счет
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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Заболеваемость#Гигиена#Ограничения#Омикрон#Маски#Дарья Сорокина#COVID#Антисептики
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