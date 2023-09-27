В Свердловской области не вводят ограничения из-за COVID-19

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Об этом заявила заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарева.
Она отметила, что следует соблюдать гигиену мытья рук, носить маски, пользоваться антисептиками. При этом она посоветовала гражданам не появляться на работе, если они чувствуют себя плохо.
Аналогичный совет она дала и касательно заболевших детей, которым не стоит контактировать с другими малышами в детсадах, если у них есть симптомы простуды.
В настоящий момент в регионе повысилась заболеваемость коронавирусной инфекцией, но она намного меньше, чем в год назад. Доминирует сейчас «омикрон».