«Валятся прямо на голову»: в Екатеринбурге орды тараканов захватили многоэтажку

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Они ползут из всех щелей, запах стоит отвратительный, а в подъезде валятся прямо на голову, — рассказала E1.RU жительница дома по адресу Бебеля, 128.
На опубликованных снимках из подъезда видны сотни кишащих насекомых. На другой фотографии из санузла одной из квартир по полу также ползают тараканы, но уже в меньшем количестве.
Жильцы дома считают, что очаг заражения находится в квартире соседки, не слишком озабоченной поддержанием чистоты. Собственники сообщили, что направили обращения в УК и Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге тараканы атаковали дом в Завокзальном районе.