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В Екатеринбургы жильцы дома в Заречном жалуются на полчища тараканов

«Валятся прямо на голову»: в Екатеринбурге орды тараканов захватили многоэтажку

27 сентября 2023, 16:48

В Екатеринбургы жильцы дома в Заречном жалуются на полчища тараканов

В Екатеринбурге в микрорайоне Заречном жители многоэтажного дома жалуются на чудовищную антисанитарию из-за тараканов, которые проникают в квартиры по вентиляции и из подъезда.
Они ползут из всех щелей, запах стоит отвратительный, а в подъезде валятся прямо на голову, — рассказала E1.RU жительница дома по адресу Бебеля, 128.

На опубликованных снимках из подъезда видны сотни кишащих насекомых. На другой фотографии из санузла одной из квартир по полу также ползают тараканы, но уже в меньшем количестве.

Жильцы дома считают, что очаг заражения находится в квартире соседки, не слишком озабоченной поддержанием чистоты. Собственники сообщили, что направили обращения в УК и Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге тараканы атаковали дом в Завокзальном районе.

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#Роспотребнадзор#Антисанитария#Видео#Тараканы#Насекомые#Екатеринбург#Таракан#Григорий Орлов
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