Владимир Оглоблин возглавил управление автодорог Свердловской области

Напомним, в сентябре бывшего руководителя ГКУ Вячеслава Данилова — экс-депутата нижнетагильской думы и замглавы Нижнего Тагила при мэре Валентине Исаевой — отстранили от должности. По информации Telegram-канала «Не для протокола», об увольнении чиновника ходатайствовал региональный минтранс — причиной якобы стала коррупция. Официально эта информация не подтверждалась.