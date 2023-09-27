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Владимир Оглоблин назначен временным главой ГКУ «Управления автомобильных дорог»

Владимир Оглоблин возглавил управление автодорог Свердловской области

27 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI

Владимир Оглоблин назначен временным главой ГКУ «Управления автомобильных дорог»

Исполняющим обязанности начальника свердловского Управления автомобильных дорог назначен Владимир Оглоблин, ранее занимавший должность замглавы учреждения.

О кадровых перестановках сообщается на сайте управления.

Напомним, в сентябре бывшего руководителя ГКУ Вячеслава Данилова — экс-депутата нижнетагильской думы и замглавы Нижнего Тагила при мэре Валентине Исаевой — отстранили от должности. По информации Telegram-канала «Не для протокола», об увольнении чиновника ходатайствовал региональный минтранс — причиной якобы стала коррупция. Официально эта информация не подтверждалась.

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#Политика#Транспорт#Свердловская область#Чиновники#Назначение#Кадровые перестановки#Управление автомобильных дорог#Григорий Орлов
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