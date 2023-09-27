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В конкурсе юных пожарных из Свердловской области поучаствовали 270 детей

Юные пожарные из Первоуральска выиграли в конкурсе МЧС

27 сентября 2023, 11:45
Фото: МЧС по Свердловской области

В конкурсе юных пожарных из Свердловской области поучаствовали 270 детей

В Первоуральском городском округе прошли испытания 27 команд юных пожарных, в которых поучаствовали 270 детей.

Судя по опубликованным пресс-службе свердловского МЧС снимкам, среди прочего участники практиковались в оказании первой помощи пострадавшим, переодевались в спецодежду и изучали знаки пожарной безопасности.

Как сообщили в ведомстве, мероприятие длилось в течение трех дней. «Золото» завоевала команда «Агенты 01» из Первоуральска. Призовые места также заняли детские коллективы «Прометей» и «Слон» из Карпинска и Алапаевска заняли.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области направило свыше 160 миллионов рублей на премии участникам борьбы с лесными пожарами.

Фото: МЧС по Свердловской области
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#Общество#Пожар#Дети#Свердловская область#Спасатели#Конкурс#Пожарная безопасность#МЧС#Григорий Орлов
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