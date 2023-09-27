Юные пожарные из Первоуральска выиграли в конкурсе МЧС

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Судя по опубликованным пресс-службе свердловского МЧС снимкам, среди прочего участники практиковались в оказании первой помощи пострадавшим, переодевались в спецодежду и изучали знаки пожарной безопасности.
Как сообщили в ведомстве, мероприятие длилось в течение трех дней. «Золото» завоевала команда «Агенты 01» из Первоуральска. Призовые места также заняли детские коллективы «Прометей» и «Слон» из Карпинска и Алапаевска заняли.
Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области направило свыше 160 миллионов рублей на премии участникам борьбы с лесными пожарами.