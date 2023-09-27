Юные пожарные из Первоуральска выиграли в конкурсе МЧС

Как сообщили в ведомстве, мероприятие длилось в течение трех дней. «Золото» завоевала команда «Агенты 01» из Первоуральска. Призовые места также заняли детские коллективы «Прометей» и «Слон» из Карпинска и Алапаевска заняли.