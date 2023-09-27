За возврат ноутбука актера «Уральских пельменей» пообещали выдать молоко

Напомним, что авто актера было вскрыто в вечернее время 24 сентября. В похищенном ноутбуке находился сценарий нового сериала для СТС. Если ноутбук не будет найден, то сериал не выйдет, ранее отвечал сам Сергей в комментариях к своему посту о краже.