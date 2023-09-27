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За возврат ноутбука актера «Уральских пельменей» пообещали выдать молоко

За возврат ноутбука актера «Уральских пельменей» пообещали выдать молоко

27 сентября 2023, 13:45
Фото: 1MI
Годовой запас молока обещали выдать тому, кто вернут похищенный ноутбук звезды «Уральских пельменей» Сергея Ершова.

Продукцию выдаст завод «Талицкое молоко», сообщили в пресс-службе. Молоко передадут похитителю только при условии, что будут возвращены все украденные вещи (в том числе и документы артиста).

Также молоко «за вредоносность» готовы передать любому, кого выберет раскаявшийся воришка, — сообщили представители завода.

Напомним, что авто актера было вскрыто в вечернее время 24 сентября. В похищенном ноутбуке находился сценарий нового сериала для СТС. Если ноутбук не будет найден, то сериал не выйдет, ранее отвечал сам Сергей в комментариях к своему посту о краже.

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#Пресс-служба#Сериал#Уральские пельмени#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Сергей Ершов#СТС#Талицкое молоко#Воришка
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