За возврат ноутбука актера «Уральских пельменей» пообещали выдать молоко

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Продукцию выдаст завод «Талицкое молоко», сообщили в пресс-службе. Молоко передадут похитителю только при условии, что будут возвращены все украденные вещи (в том числе и документы артиста).
Также молоко «за вредоносность» готовы передать любому, кого выберет раскаявшийся воришка, — сообщили представители завода.
Напомним, что авто актера было вскрыто в вечернее время 24 сентября. В похищенном ноутбуке находился сценарий нового сериала для СТС. Если ноутбук не будет найден, то сериал не выйдет, ранее отвечал сам Сергей в комментариях к своему посту о краже.