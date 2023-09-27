Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле

После встречи глав города и региона было принято решение забрать все объекты в этой локации, подлежащие ремонту, в муниципальную собственность под гарантии того, что на реконструкцию будут выделяться деньги из бюджета. Уже сейчас на эти цели направлено более 1 млрд рублей, далее цифра будет расти.