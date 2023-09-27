Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
27 сентября 2023 года в Торгово-промышленной палате в Нижнем Тагиле прошла встреча руководителей производственных организаций и предпринимателей с руководителями министерства промышленности и науки Свердловской области и Фондом технического промышленного развития. На мероприятии обсуждались проекты, реализуемые в городе, и планы по строительству социально-значимых объектов.
Хочу отметить поддержку губернатора и рассказать о поддержке правительства тех решений, которые принимает президент Российской Федерации Владимир Путин, об участии нашего города в национальных проектах и областных программах. Наверное, работая все вместе, работая единой командой, мы достигаем тех результатов, которые сегодня имеем. Могу с высоко поднятой головой заявить о большом количестве проектов, строительстве социально-значимых объектов, которые сегодня реализованы в городе, которые реализуются и будут в дальнейшем реализовываться, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле располагается эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод». Сейчас продолжается подготовка проекта реконструкции завода и преображения территории вокруг него. Однако обновление территории завода будет возможно только после ремонта ставшей уже аварийной плотины и моста, по которому сейчас движется транспорт. Сама же плотина является объектом культурного наследия 1725 года.
После встречи глав города и региона было принято решение забрать все объекты в этой локации, подлежащие ремонту, в муниципальную собственность под гарантии того, что на реконструкцию будут выделяться деньги из бюджета. Уже сейчас на эти цели направлено более 1 млрд рублей, далее цифра будет расти.
Нам необходимо сделать хорошую экскурсионную зону. Сейчас мы видим то, что досталось нам от предков, все это нужно оживлять. Сделать своего рода фишкой города. Таких центров нет ни в одном регионе России. У нас столько экспонатов, надо думать, как все это сделать красиво и заставить работать не только на благо города, но и малого и среднего бизнеса. А уже после ремонта плотины в городе появится третья набережная, — заявил Владислав Пинаев.
Отметим, туристический поток в Свердловской области с мая по август 2023 года составил 1,5 миллиона человек. Это в полтора раза выше уровня аналогичного периода 2022 года.
Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева сфера туризма сегодня становится драйвером развития многих свердловских городов. Регион получает федеральное финансирование на создание, обустройство и развитие сети туристских маршрутов, мест размещения. Этим летом отели уровня 2-5 звезд были загружены на рекордные 75-99%, в прошлом году цифры были на уровне 45-60%. Такому росту гостей способствует насыщенная событийная повестка — в период с мая по август в регионе состоялось более 80 мероприятий, — сообщила ранее директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
В планах муниципалитета заменить колесо обозрения в парке им. Бондина на новое круглогодичное с кондиционерами и отоплением. На проект направляется более 50 млн рублей. Сейчас ведутся переговоры и обсуждения всех проблем и вопросов.
В городе продолжается строительство мусоросортировочного комплекса в рамках национального проекта «Экология». В конце этого года комплекс будет полностью готов, но его запуск планируется в 2024 году. Модернизацию 5 самых старых котельных Нижнего Тагила в рамках этого же проекта также закончат к концу 2023 года.
Еще одна задача «Экологии» — перевести частные дома тагильчан с печного отопления на газовое. На эти цели из федерального бюджета направлено 200 миллионов рублей.
В Нижнем Тагиле очень активно идет реализация программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Синергетический эффект федеральных проектов, которые контролируются губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым дают толчок для ускоренного развития муниципалитета, повышения комфортности и экологичности для проживания в городе Нижний Тагил, — рассказал ранее министр энергетики и ЖКХ свердловской области Николай Смирнов.
Больницы и поликлиники Нижнего Тагила ремонтируют и оснащают современным оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так, этим летом в филиале Свердловского областного онкологического диспансера открыли новые кабинеты МРТ и линейного ускорителя. Новое оборудование появилось и в ЦГБ №1. Продолжается и ремонт детских поликлиник и стационара. А под строительство детского многопрофильного центра выделили новый земельный участок на первой линии Уральского проспекта на ГГМ.
Как рассказал глава Владислав Пинаев, на ГГМ построят и новый операционный блок.
В области активно ведется работа по совершенствованию материально-технического обеспечения и организационных подходов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Второй по объемам финансирования является подпрограмма, нацеленная на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни у свердловчан, развитие первичной медико-санитарной помощи жителям муниципалитетов, совершенствование скорой медицинской помощи. На это направление расходуется почти 31% средств, или 34 миллиарда рублей, — пояснил ранее заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин.
На 2025 год в Нижнем Тагиле разработан проект по строительству в рамках нацпроекта «Культура» нового кукольного театра на Гальянке. На месте старого помещения его не построить в силу принятого закона о сохранении объектов культурного наследия.
Ремонт городских учреждений образования также идет полным ходом. Например, в сентябре после модернизации открылась школа № 48 на Голом Камне и появился стадион у школы № 10 на Лебяжке. А учебное заведение № 32 в центре возобновит свою работу в январе.
Планируется и возведение новой школы в Нижнем Тагиле на 1200 мест. Уже выбрано место и подготовлен проект, сообщил глава города.