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Женщина в Красноуфимске зарезала свою знакомую во время ссоры

Женщина в Красноуфимске зарезала свою знакомую во время ссоры

27 сентября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Ранее судимая жительница Красноуфимска убила ножом свою знакомую на почве конфликта. Преступление произошло 16 апреля 2023 года.

Женщины вместе употребляли алкоголь, находясь в квартире. В какой-то момент они стали ругаться. Обвиняемая, схватив нож, нанесла им несколько ударов знакомой. От полученных ранений потерпевшая скончалась, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Нападавшую задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. У женщины также имеются несколько судимостей за кражи. Сейчас ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. После завершения следствия материалы дела направлены в суд.

Напомним, 14 сентября 2023 года в поселке под Нижними Сергами пожилая женщина ударила несколько раз ножом в грудь своего сожителя. По словам свердловчанки, мужчина угрожал ей убийством, поэтому она защищалась от него.

Свердловчанка зарезала мужчину и рассказала обо всем соседям
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