Женщина в Красноуфимске зарезала свою знакомую во время ссоры

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Женщины вместе употребляли алкоголь, находясь в квартире. В какой-то момент они стали ругаться. Обвиняемая, схватив нож, нанесла им несколько ударов знакомой. От полученных ранений потерпевшая скончалась, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Нападавшую задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. У женщины также имеются несколько судимостей за кражи. Сейчас ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. После завершения следствия материалы дела направлены в суд.
Напомним, 14 сентября 2023 года в поселке под Нижними Сергами пожилая женщина ударила несколько раз ножом в грудь своего сожителя. По словам свердловчанки, мужчина угрожал ей убийством, поэтому она защищалась от него.