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Жители деревни в Свердловской области испугались эвакуации из-за пожара

Жители деревни в Свердловской области испугались эвакуации из-за пожара

27 сентября 2023, 05:12
Фото: 1MI
Жители деревни Верхотурка в Свердловской области предположили, что их будут эвакуировать из населенного пункта из-за лесного пожара, который разгорелся неподалеку от деревни.

Как рассказала одна из местных жительниц, в МЧС и пожарной части сообщили, что ситуация с пожаром находится под контролем. При этом жители деревни боятся, что их начнут переселять, рассказали в Telegram-канале «8 район Верхняя Пышма».

Рядом с деревней тлеет торф. Угрозы населенным пунктам нет. Сотрудники МЧС сторожат территорию, чтобы не допустить распространение тления в сторону деревни и других населенных пунктов, рассказали Ура.ру в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Напомним, 25 сентября 2023 года в лесу под Нижним Тагилом начался пожар. Вскоре приехавшие сотрудники экстренных служб потушили горение, площадь которого составила шесть гектаров.

Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#ЧП#Жители#Экстренные службы#Тление#Деревня#Торф#Горение#Елизавета Зиборова#МЧС#Инцидент#Населенные пункты
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