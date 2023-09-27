Жители деревни в Свердловской области испугались эвакуации из-за пожара

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Как рассказала одна из местных жительниц, в МЧС и пожарной части сообщили, что ситуация с пожаром находится под контролем. При этом жители деревни боятся, что их начнут переселять, рассказали в Telegram-канале «8 район Верхняя Пышма».
Рядом с деревней тлеет торф. Угрозы населенным пунктам нет. Сотрудники МЧС сторожат территорию, чтобы не допустить распространение тления в сторону деревни и других населенных пунктов, рассказали Ура.ру в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Напомним, 25 сентября 2023 года в лесу под Нижним Тагилом начался пожар. Вскоре приехавшие сотрудники экстренных служб потушили горение, площадь которого составила шесть гектаров.