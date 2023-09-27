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Жительница Нижнего Тагила записалась на фотосессию с корги и потеряла деньги

Жительница Нижнего Тагила записалась на фотосессию с корги и потеряла деньги

27 сентября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Денег лишилась жительница Нижнего Тагила, которая хотела пофотографироваться с собакой корги. Мошенники обманули ее на 650 рублей.

Пострадавшую зовут Любовь. Изначально она думала, что фотосессия бесплатная, пишет Е1.

Известно, что тагильчанка увидела в соцсетях объявление о поиске модели для съемки с корги. Нужно было только оплатить аренду студии, а услуги фотографа, как сообщалось в объявлении, бесплатны.

Тогда девушка поставила лайк на этот пост, и фотограф написал ей. После последовала переписка со студией и оплата за 1 час ее аренды в размере 650 рублей.

В назначенное время девушка приехала по адресу, а там не было ни фотографа, ни студии.

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#Нижний Тагил#Фотосессия#Оплата#Социальные сети#Фотограф#Мошенники#Модель#Объявление#Переписка#Дарья Сорокина#Корги#Аренда студии
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