Жительница Нижнего Тагила записалась на фотосессию с корги и потеряла деньги

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Пострадавшую зовут Любовь. Изначально она думала, что фотосессия бесплатная, пишет Е1.
Известно, что тагильчанка увидела в соцсетях объявление о поиске модели для съемки с корги. Нужно было только оплатить аренду студии, а услуги фотографа, как сообщалось в объявлении, бесплатны.
Тогда девушка поставила лайк на этот пост, и фотограф написал ей. После последовала переписка со студией и оплата за 1 час ее аренды в размере 650 рублей.
В назначенное время девушка приехала по адресу, а там не было ни фотографа, ни студии.