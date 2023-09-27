Жительница Первоуральска отсудила 3,5 млн рублей за смерть бывшего мужа

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Мужчина скончался при исполнении служебных обязанностей. Он упал с самодельной лестницы, когда лез на крышу штаба войсковой части. У него осталось двое детей, а также супруга, с которой он на тот момент уже был разведен. При этом женщина была беременна.
Суд частично удовлетворил иск женщины. Он потребовал с Минобороны выплатить пострадавшей полмиллиона рублей, каждому ребенку по 1 миллиону рублей, а также еще полмиллиона рублей ребенку, который еще находился в утробе матери.
Решение было обжаловано в Свердловском областном суде. В последствии сумма компенсации еще не родившемуся ребенку была увеличена до 1 млн рублей.