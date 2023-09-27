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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Жительница Первоуральска отсудила 3,5 млн рублей за смерть бывшего мужа

Жительница Первоуральска отсудила 3,5 млн рублей за смерть бывшего мужа

27 сентября 2023, 13:18
Фото: 1MI
В Первоуральске жительница отсудила 3,5 миллиона рублей за смерть экс-супруга. В суд с иском к Минобороны обратилась Ксения. Она требовала взыскать с них 12 млн рублей за смерть ее бывшего мужа-военного.

Мужчина скончался при исполнении служебных обязанностей. Он упал с самодельной лестницы, когда лез на крышу штаба войсковой части. У него осталось двое детей, а также супруга, с которой он на тот момент уже был разведен. При этом женщина была беременна.

Суд частично удовлетворил иск женщины. Он потребовал с Минобороны выплатить пострадавшей полмиллиона рублей, каждому ребенку по 1 миллиону рублей, а также еще полмиллиона рублей ребенку, который еще находился в утробе матери.

Решение было обжаловано в Свердловском областном суде. В последствии сумма компенсации еще не родившемуся ребенку была увеличена до 1 млн рублей.

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