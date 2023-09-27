tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Знаменитый автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов получил новый срок

Знаменитый автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов получил новый срок

27 сентября 2023, 14:12
Фото: 1MI
Екатеринбургского бандита со стажем Игоря Новоселова, который годами терроризировал местных жителей и среди прочего прославился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», приговорили к одному году колонии за пьяную езду.

В марте этого года МВД объявило Новоселова в федеральный розыск за вождение в нетрезвом виде — в ночь на 7 июня его задержали в поселке Шиловке, куда он пришел за пивом. При аналогичных обстоятельствах Новоселова еще подростком задерживали в 2013 году, когда он наведался в пивной ларек с автоматом.

В августе мужчину осудили на полтора года колонии общего режима за похищение: под угрозой расправы он пытался заставить человека взять на себя вину за наркотики и какое-то время возил его в багажнике своего авто. С учетом нового приговора в неволе ему придется пробыть 3,5 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Читайте также:
Дочь убитого подростками инвалида из Екатеринбурга рассказала подробности зверстваЖитель Березовского зарезал мужчину из ревности и отправился к колонию на 9 летЖенщина в Екатеринбурге задушила сожителя из-за нежелания покупать алкоголь
#Следственный комитет#Уголовное дело#Криминал#Преступник#Следствие#Преступность#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Сегодня, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Сегодня, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Сегодня, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
Вчера, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44