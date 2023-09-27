Знаменитый автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов получил новый срок

В марте этого года МВД объявило Новоселова в федеральный розыск за вождение в нетрезвом виде — в ночь на 7 июня его задержали в поселке Шиловке, куда он пришел за пивом. При аналогичных обстоятельствах Новоселова еще подростком задерживали в 2013 году, когда он наведался в пивной ларек с автоматом.