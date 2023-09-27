Знаменитый автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов получил новый срок

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В марте этого года МВД объявило Новоселова в федеральный розыск за вождение в нетрезвом виде — в ночь на 7 июня его задержали в поселке Шиловке, куда он пришел за пивом. При аналогичных обстоятельствах Новоселова еще подростком задерживали в 2013 году, когда он наведался в пивной ларек с автоматом.
В августе мужчину осудили на полтора года колонии общего режима за похищение: под угрозой расправы он пытался заставить человека взять на себя вину за наркотики и какое-то время возил его в багажнике своего авто. С учетом нового приговора в неволе ему придется пробыть 3,5 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.