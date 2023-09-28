tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

12 студентов из Свердловской области попали в финал конкурса «Система Fest»

12 студентов из Свердловской области попали в финал конкурса «Система Fest»

28 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Благотворительный фонд «Система» и компания МТС при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ определили финалистов в рамках социокультурного фестиваля «Система Fest». В шорт-лист стипендиальной программы попали 12 свердловчан.

В Екатеринбурге на цифровой платформе Webinar от МТС прошел финальный этап стипендиальной программы «Система». 33 старшеклассника и студента из 21 региона России в онлайн-формате защитили свои проекты в номинации «Технологии для комфортной жизни». Урал на этой защите представляли юные жители Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края и Башкирии.

Так, екатеринбурженка Ольга Челнокова — студентка Уральского Федерального Университета — презентовала собственный проект Voice it up. Это компьютерная программа на основе искусственного интеллекта, позволяющая переводить на разные языки и озвучивать дикторским голосом любой текст.

Фото: 1MI

Отметим, стипендиальная программа «Система» стартовала в марте 2023 года при поддержке цифровой экосистемы МТС и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Цель программы — стимулирование исследовательской, научной и инновационной деятельности молодежи, а также содействие их участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, в том числе поддержка в трудоустройстве и получении первого рабочего места.

Более 16 тысяч заявок из 60 регионов страны от учеников 9–11 классов, студентов колледжей и вузов поступило на получение полугодовой стипендии в 2023 году. Академическая успеваемость во внимание не принималась. Основной принцип стипендиальной программы — оценивать не по отметкам, а по стремлению найти свою профессиональный путь и развиваться в нем.

Фото: 1MI

Участникам был предложен ряд номинаций: электронная коммерция, АПК, лесная промышленность, микроэлектроника, индустрия гостеприимства, фармацевтика, медицина, энергетика и водородная энергетика, народные промыслы и креативные индустрии, повышение комфорта повседневной жизни, «умные» дома, электронная коммерция, создание и интеграция цифрового сервиса, запуск бренда, физика и IT.

До конца октября финалисты во всех 16-ти номинациях пройдут защиту проекта или собеседование с HR-специалистами компаний-партнеров. По результатам финальных испытаний будут выбраны стипендиаты.

#Общество#Наука#Конкурс#Школьники#Студенты#Министерство#Инновации#Ученики#Исследования#Стипендия#МТС#Екатеринбург#Искусственный интеллект#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Вчера, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Вчера, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
26 сентября, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44