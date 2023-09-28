12 студентов из Свердловской области попали в финал конкурса «Система Fest»

Более 16 тысяч заявок из 60 регионов страны от учеников 9–11 классов, студентов колледжей и вузов поступило на получение полугодовой стипендии в 2023 году. Академическая успеваемость во внимание не принималась. Основной принцип стипендиальной программы — оценивать не по отметкам, а по стремлению найти свою профессиональный путь и развиваться в нем.