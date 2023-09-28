12 студентов из Свердловской области попали в финал конкурса «Система Fest»

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
В Екатеринбурге на цифровой платформе Webinar от МТС прошел финальный этап стипендиальной программы «Система». 33 старшеклассника и студента из 21 региона России в онлайн-формате защитили свои проекты в номинации «Технологии для комфортной жизни». Урал на этой защите представляли юные жители Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края и Башкирии.
Так, екатеринбурженка Ольга Челнокова — студентка Уральского Федерального Университета — презентовала собственный проект Voice it up. Это компьютерная программа на основе искусственного интеллекта, позволяющая переводить на разные языки и озвучивать дикторским голосом любой текст.
Отметим, стипендиальная программа «Система» стартовала в марте 2023 года при поддержке цифровой экосистемы МТС и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Цель программы — стимулирование исследовательской, научной и инновационной деятельности молодежи, а также содействие их участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, в том числе поддержка в трудоустройстве и получении первого рабочего места.
Более 16 тысяч заявок из 60 регионов страны от учеников 9–11 классов, студентов колледжей и вузов поступило на получение полугодовой стипендии в 2023 году. Академическая успеваемость во внимание не принималась. Основной принцип стипендиальной программы — оценивать не по отметкам, а по стремлению найти свою профессиональный путь и развиваться в нем.
Участникам был предложен ряд номинаций: электронная коммерция, АПК, лесная промышленность, микроэлектроника, индустрия гостеприимства, фармацевтика, медицина, энергетика и водородная энергетика, народные промыслы и креативные индустрии, повышение комфорта повседневной жизни, «умные» дома, электронная коммерция, создание и интеграция цифрового сервиса, запуск бренда, физика и IT.
До конца октября финалисты во всех 16-ти номинациях пройдут защиту проекта или собеседование с HR-специалистами компаний-партнеров. По результатам финальных испытаний будут выбраны стипендиаты.