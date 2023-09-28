130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле

Всего будет закуплено 130 макетов массо-габаритных АК 5,45 мм вместе с ремнями и магазинами. Также у поставщика приобретут 7,8 тысячи учебных патронов. Среди характеристик автоматов значатся наличие предохранителя, возвратного механизма, прицел со шкалой дальности, съемный патронный магазин, возможность включения и выключения предохранителя и другие.