tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле

130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле

28 сентября 2023, 13:03
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле МБУ «Городской Дворец молодежи» планирует приобрести военно-спортивное оборудование. На эти цели выделено четыре миллиона рублей.

Всего будет закуплено 130 макетов массо-габаритных АК 5,45 мм вместе с ремнями и магазинами. Также у поставщика приобретут 7,8 тысячи учебных патронов. Среди характеристик автоматов значатся наличие предохранителя, возвратного механизма, прицел со шкалой дальности, съемный патронный магазин, возможность включения и выключения предохранителя и другие.

Товар необходимо поставить в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта во дворец на улицу Пархоменко, 37 вместе с документами, подтверждающими качество. Гарантия на него составит 12 месяцев.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 октября. Затем будет проведен электронный аукцион, на котором комиссия выберет победителя тендера.

Стрельба и рукопашный бой: тагильчане смогут поучаствовать в военно-спортивных играх
Узнать подробнее
Читайте также:
Военком пришел к школьникам Нижнего Тагила с бинтами и автоматамиСостоялась премьера фильма о юных патриотах Нижнего Тагила
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Патриотизм#Военные#Автомат#ГДМ#Игры#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Вчера, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Вчера, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
26 сентября, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44