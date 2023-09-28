130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Всего будет закуплено 130 макетов массо-габаритных АК 5,45 мм вместе с ремнями и магазинами. Также у поставщика приобретут 7,8 тысячи учебных патронов. Среди характеристик автоматов значатся наличие предохранителя, возвратного механизма, прицел со шкалой дальности, съемный патронный магазин, возможность включения и выключения предохранителя и другие.
Товар необходимо поставить в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта во дворец на улицу Пархоменко, 37 вместе с документами, подтверждающими качество. Гарантия на него составит 12 месяцев.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 октября. Затем будет проведен электронный аукцион, на котором комиссия выберет победителя тендера.