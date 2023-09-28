130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле, а помидоры подорожали на 14%

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Городской Дворец молодежи планирует приобрести макеты автоматов с ремнями и магазинами, также в комплект поставки будут включены патроны. На эти цели выделено четыре миллиона рублей.
В поселке Горноуральский часть домов до сих пор без отопления. По словам местной жительницы, ее ребенок ходит дома в вязаном костюме. Та часть домов, в которых отопление есть, были подключены на неделю позже установленного в регионе срока.
О недобросовестных водителях продолжают рассказывать жители поселка Первомайский. Установка ворот не помешала водителям продолжить заезжать в березовую рощу. В недавнем времени один из таких нарушителей снес фотозону и информационные стенды.
За прошлую неделю в Свердловской области к списку подорожавших продуктов прибавились и помидоры. В среднем килограмм овоща теперь стоит на 13% дороже.
Активисты Нижнего Тагила намерены реализовать еще один инициативный проект. Предварительная его стоимость — 300 тысяч рублей. Деньги планируют потратить на закупку экипировки и инвентаря для спортшколы.