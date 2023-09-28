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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле, а помидоры подорожали на 14%

130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле, а помидоры подорожали на 14%

28 сентября 2023, 15:26
Фото: Midjourney
130 макетов автоматов закупает Дворец молодежи в Нижнем Тагиле, жители Горноуральского сидят дома без отопления, водители продолжают портить парк в поселке Первомайский, а помидоры подорожали на 14%: самое важное, что произошло 28 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

Городской Дворец молодежи планирует приобрести макеты автоматов с ремнями и магазинами, также в комплект поставки будут включены патроны. На эти цели выделено четыре миллиона рублей.

130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле
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В поселке Горноуральский часть домов до сих пор без отопления. По словам местной жительницы, ее ребенок ходит дома в вязаном костюме. Та часть домов, в которых отопление есть, были подключены на неделю позже установленного в регионе срока.

«Ребенок дома в вязанном костюме»: жители Горноуральского сидят без отопления
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О недобросовестных водителях продолжают рассказывать жители поселка Первомайский. Установка ворот не помешала водителям продолжить заезжать в березовую рощу. В недавнем времени один из таких нарушителей снес фотозону и информационные стенды.

«Их судить надо за это». Водители продолжают портить парк в поселке Первомайский
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За прошлую неделю в Свердловской области к списку подорожавших продуктов прибавились и помидоры. В среднем килограмм овоща теперь стоит на 13% дороже.

На 14% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области
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Активисты Нижнего Тагила намерены реализовать еще один инициативный проект. Предварительная его стоимость — 300 тысяч рублей. Деньги планируют потратить на закупку экипировки и инвентаря для спортшколы.

300 тысяч требуется на новый инициативный проект для спортшколы Нижнего Тагила
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