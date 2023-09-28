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22-летнего жителя Екатеринбурга арестовали по обвинению в педофилии

22-летнего жителя Екатеринбурга арестовали по обвинению в педофилии

28 сентября 2023, 08:49
Фото: 1MI
В педофилии заподозрили 22-летнего жителя Екатеринбурга. Он арестован.

Екатеринбуржец был задержан в середине сентября после того, как он на детской площадке стал домогаться 7-летней девочки. Все это происходило в Верх-Исетском районе, сообщает «КП-Екатеринбург».

Источник издания добавил, что молодой человек был замечен за тем, что он ходил по дворам и приставал к детям. К примеру, он говорил девочкам, что у них «грязная попа, давай отряхну».

После этой фразы, как сообщает источник, мужчина залез рукой под штаны малышки. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По этой статье мужчина может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

В Нижнем Тагиле педофил-рецидивист пытается обжаловать двенадцатилетний приговор
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#Уголовное дело#Арест#Тюрьма#Педофилия#Детская площадка#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Верх-Исетский район#Насильственные действия сексуального характера
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