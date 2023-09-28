tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

25 колодцев очистят и отремонтируют в Нижнем Тагиле и пригороде

25 колодцев очистят и отремонтируют в Нижнем Тагиле и пригороде

28 сентября 2023, 13:49
Фото: tagilcity.ru
Очистка, дезинфекция и ремонт 25 шахтных колодцев планируется в Нижнем Тагиле и пригороде. На работы выделено 472 тысячи рублей.

Заказчиком тендера является МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила. Работы на 25 объектах будут проводиться в деревнях Усть-Утка, Баронская, поселках Висимо-Уткинск, Евстюниха, Антоновский, Студеный, селе Серебрянка и непосредственно в Нижнем Тагиле.

Подрядчику необходимо откачать воду из колодца, очистить стены шахты и дна, уложить донный фильтр и обработать дезинфицирующим средством. На трех объектах также предусмотрены ремонт и герметизация стен шахты.

Также в документации отмечается, что любой строительный мусор и жидкие отходы, которые образуются во время выполнения работ, должны вывозиться незамедлительно. Нарушенные элементы благоустройства подрядчик будет восстанавливать за свой счет.

Работы необходимо выполнить в течение 45 дней с даты заключения договора. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 октября 2023 года.

В деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом открыли новый колодец
Узнать подробнее
Читайте также:
Две скважины будут снесены в Висимо-Уткинске под Нижним ТагиломКачество воды в родниках и колодцах проверят в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Вода#Колодец#Очистка#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Вчера, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Вчера, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
26 сентября, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44