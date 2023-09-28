25 колодцев очистят и отремонтируют в Нижнем Тагиле и пригороде

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Заказчиком тендера является МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила. Работы на 25 объектах будут проводиться в деревнях Усть-Утка, Баронская, поселках Висимо-Уткинск, Евстюниха, Антоновский, Студеный, селе Серебрянка и непосредственно в Нижнем Тагиле.
Подрядчику необходимо откачать воду из колодца, очистить стены шахты и дна, уложить донный фильтр и обработать дезинфицирующим средством. На трех объектах также предусмотрены ремонт и герметизация стен шахты.
Также в документации отмечается, что любой строительный мусор и жидкие отходы, которые образуются во время выполнения работ, должны вывозиться незамедлительно. Нарушенные элементы благоустройства подрядчик будет восстанавливать за свой счет.
Работы необходимо выполнить в течение 45 дней с даты заключения договора. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 октября 2023 года.