300 тысяч требуется на новый инициативный проект для спортшколы Нижнего Тагила

Всего от Нижнего Тагила пока заявлены два инициативных проекта. Один из них — на стадии реализации. Это парк «Аврора» в Уральце стоимостью в два миллиона рублей. В конце октября его строительство закончится силами подрядной организации. Другой проект еще не прошел региональный конкурс — это парк «Уральский» за 970 тысяч в Уральце.