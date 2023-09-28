300 тысяч требуется на новый инициативный проект для спортшколы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Прежде чем получить необходимую сумму, необходимо пройти одобрение на региональном уровне. Итоговая сумма распределится следующим образом: 15 тысяч рублей (5%) внесет инициативное население, 45 тысяч (15%) — предприниматели, 90 тысяч (30%) даст мэрия Нижнего Тагила, а 150 тысяч рублей (50%) будет выделено из областного бюджета.
На эти средства для воспитанников спортивной школы приобретут спортивную форму, баскетбольные мячи и настольный теннис, — предает корреспондент TagilCity.ru с заседания думы 28 сентября.
Жители обратились к депутатам Нижнего Тагила за разрешением провести собрание. Согласно положению об инициативных проектах, это обязательное условие. Встреча состоится 2 октября в здании школы по улице Сибирская, 19.
Всего от Нижнего Тагила пока заявлены два инициативных проекта. Один из них — на стадии реализации. Это парк «Аврора» в Уральце стоимостью в два миллиона рублей. В конце октября его строительство закончится силами подрядной организации. Другой проект еще не прошел региональный конкурс — это парк «Уральский» за 970 тысяч в Уральце.