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300 тысяч требуется на новый инициативный проект для спортшколы Нижнего Тагила

300 тысяч требуется на новый инициативный проект для спортшколы Нижнего Тагила

28 сентября 2023, 09:54
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила намерены поучаствовать в еще одном инициативном проекте. На этот раз активисты хотят закупить экипировку и инвентарь для спортивной школы №4. Предварительная стоимость проекта — 300 тысяч рублей.

Прежде чем получить необходимую сумму, необходимо пройти одобрение на региональном уровне. Итоговая сумма распределится следующим образом: 15 тысяч рублей (5%) внесет инициативное население, 45 тысяч (15%) — предприниматели, 90 тысяч (30%) даст мэрия Нижнего Тагила, а 150 тысяч рублей (50%) будет выделено из областного бюджета.

На эти средства для воспитанников спортивной школы приобретут спортивную форму, баскетбольные мячи и настольный теннис, — предает корреспондент TagilCity.ru с заседания думы 28 сентября.

Жители обратились к депутатам Нижнего Тагила за разрешением провести собрание. Согласно положению об инициативных проектах, это обязательное условие. Встреча состоится 2 октября в здании школы по улице Сибирская, 19.

Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
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Всего от Нижнего Тагила пока заявлены два инициативных проекта. Один из них — на стадии реализации. Это парк «Аврора» в Уральце стоимостью в два миллиона рублей. В конце октября его строительство закончится силами подрядной организации. Другой проект еще не прошел региональный конкурс — это парк «Уральский» за 970 тысяч в Уральце.

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#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Проект#Мэрия#Спортивная школа#Инициатива#Юлия Степанова
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