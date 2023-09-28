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Updated Сегодня, 14:20

Бард Новиков и еще три человека станут почетными гражданами Екатеринбурга

Бард Новиков и еще три человека станут почетными гражданами Екатеринбурга

28 сентября 2023, 14:15
Фото: Telegram-канала Александра Новикова
В этом году в Екатеринбурге появятся еще четыре почетных гражданина, среди которых окажется бард Александр Новиков.

В этом году в Екатеринбурге появятся еще четыре почетных гражданина, среди которых окажется бард Александр Новиков.

Помимо шансонье, статус присвоят президенту ФК «Урал» Григорию Иванову, ректору УрГЭУ Якову Силину и президенту Уральской торгово-промышленной палаты Андрею Беседину, сообщает Telegram-канал «Не для протокола». По информации источника, это произойдет 18 ноября, в день 300-летия Екатеринбурга.

За всю историю (начиная с 1870-х годов) званием почетного гражданина Екатеринбурга наградили 93 особо отличившихся уральцев. Кандидатов отбирает спецкомиссия во главе с мэром, а окончательное решение в пользу одного претендента принимают депутаты гордумы. Однако в юбилейные года звание могут получить до 10 человек.

Ранее Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев с грядущим трехсотлетием уральской столицы.

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#Юбилей#День города#Почетный гражданин#Звание#Екатеринбург#Статус#Григорий Орлов
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