Бард Новиков и еще три человека станут почетными гражданами Екатеринбурга

За всю историю (начиная с 1870-х годов) званием почетного гражданина Екатеринбурга наградили 93 особо отличившихся уральцев. Кандидатов отбирает спецкомиссия во главе с мэром, а окончательное решение в пользу одного претендента принимают депутаты гордумы. Однако в юбилейные года звание могут получить до 10 человек.