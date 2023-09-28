Бард Новиков и еще три человека станут почетными гражданами Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В этом году в Екатеринбурге появятся еще четыре почетных гражданина, среди которых окажется бард Александр Новиков.
Помимо шансонье, статус присвоят президенту ФК «Урал» Григорию Иванову, ректору УрГЭУ Якову Силину и президенту Уральской торгово-промышленной палаты Андрею Беседину, сообщает Telegram-канал «Не для протокола». По информации источника, это произойдет 18 ноября, в день 300-летия Екатеринбурга.
За всю историю (начиная с 1870-х годов) званием почетного гражданина Екатеринбурга наградили 93 особо отличившихся уральцев. Кандидатов отбирает спецкомиссия во главе с мэром, а окончательное решение в пользу одного претендента принимают депутаты гордумы. Однако в юбилейные года звание могут получить до 10 человек.
Ранее Владимир Путин поздравил екатеринбуржцев с грядущим трехсотлетием уральской столицы.