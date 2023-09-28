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Бастрыкин заинтересовался реализацией некачественного мяса в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался реализацией некачественного мяса в Екатеринбурге

28 сентября 2023, 05:39
Фото: 1MI
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту реализации некачественной мясной продукции в одном из цехов в Екатеринбурге.

В программе федерального телеканала вышел сюжет о том, что в одном из цехов Екатеринбурга используется просроченная мясная продукция, а также оптом продается несвежее мясо птицы, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В связи с озвученной информацией об изготовлении и использовании мяса плохого качества Бастрыкин потребовал доложить подробности данного дела. Предоставит доклад исполняющий обязанности главы свердловского СК Анатолий Надбитов.

Напомним, подпольный цех в Екатеринбурге, где готовились несвежие куриные тушки для продажи в шаурмичные, накрыли в конце августа 2023 года. В СК организовали проверку.

Кроме того, в Свердловской области нашли склад поставщика просроченной мясной продукции в общепиты. Предприниматель покупал у «Ашана» списанную продукцию и привозил в цех, где ее готовили для реализации.

В подпольном цехе в Екатеринбурге из протухших куриц делали заготовки для шаурмы
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