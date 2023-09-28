Бастрыкин заинтересовался реализацией некачественного мяса в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В программе федерального телеканала вышел сюжет о том, что в одном из цехов Екатеринбурга используется просроченная мясная продукция, а также оптом продается несвежее мясо птицы, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
В связи с озвученной информацией об изготовлении и использовании мяса плохого качества Бастрыкин потребовал доложить подробности данного дела. Предоставит доклад исполняющий обязанности главы свердловского СК Анатолий Надбитов.
Напомним, подпольный цех в Екатеринбурге, где готовились несвежие куриные тушки для продажи в шаурмичные, накрыли в конце августа 2023 года. В СК организовали проверку.
Кроме того, в Свердловской области нашли склад поставщика просроченной мясной продукции в общепиты. Предприниматель покупал у «Ашана» списанную продукцию и привозил в цех, где ее готовили для реализации.