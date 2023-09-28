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Posted 28 сентября 2023, 15:18

Published 28 сентября 2023, 15:18

Modified 28 сентября 2023, 15:28

Updated 28 сентября 2023, 15:28

Более 30 тысяч раз свердловчане обратились на горячую линию по мобилизации

Более 30 тысяч раз свердловчане обратились на горячую линию по мобилизации

28 сентября 2023, 15:18
Фото: 1MI
С сентября 2022 года на горячую линию по вопросам военной мобилизации в Свердловской области поступило свыше 30 тысяч обращений.

По словам уполномоченной по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, порядка 7 тысяч военнослужащих волонтеры проконсультировали насчет получения региональных выплат. В более чем 21,3 тысячи случаев свердловчанам была оказана юридическая помощь; 3,1 тысячи военнослужащих помогли в оформлении банковских карт, добавила омбудсмен.

В числе самых распространенных причин обращения на горячую линию Мерзлякова отметила отсутствие медицинских комиссий и трудности с оформлением документов военных. Также поступало большое количество жалоб на условия содержания в ПВР.

Ранее в Минобороны РФ озвучили список заболеваний, при наличии которых россияне не смогут записаться на контрактную службу.

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