Более 30 тысяч раз свердловчане обратились на горячую линию по мобилизации

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
По словам уполномоченной по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, порядка 7 тысяч военнослужащих волонтеры проконсультировали насчет получения региональных выплат. В более чем 21,3 тысячи случаев свердловчанам была оказана юридическая помощь; 3,1 тысячи военнослужащих помогли в оформлении банковских карт, добавила омбудсмен.
В числе самых распространенных причин обращения на горячую линию Мерзлякова отметила отсутствие медицинских комиссий и трудности с оформлением документов военных. Также поступало большое количество жалоб на условия содержания в ПВР.
Ранее в Минобороны РФ озвучили список заболеваний, при наличии которых россияне не смогут записаться на контрактную службу.