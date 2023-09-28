Более 30 тысяч раз свердловчане обратились на горячую линию по мобилизации

По словам уполномоченной по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, порядка 7 тысяч военнослужащих волонтеры проконсультировали насчет получения региональных выплат. В более чем 21,3 тысячи случаев свердловчанам была оказана юридическая помощь; 3,1 тысячи военнослужащих помогли в оформлении банковских карт, добавила омбудсмен.