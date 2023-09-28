Буцаев: РЭО планирует проекты, на 70% состоящие из концессионных соглашений

«Если раньше, в 2020–2021 годах, мы финансировали инвестиционные проекты, то сейчас в планах РЭО на 2023−2024 годы профинансировать проекты, 70% из которых занимают концессионные соглашения», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев. При этом он сообщил, что в 2023 году оператором было заключено 20 концессионных соглашений общей суммой инвестиций 63,3 миллиарда рублей. Эти концессии приняты к реализации в 13 субъектах РФ. Всего в 2022–2023 годах заключено 46 концессионных соглашений на 113,6 миллиарда рублей. В рамках этих концессий в 29 субъектах РФ будут запущены шесть миллионов тонн мощностей переработки ТКО.