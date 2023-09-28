Буцаев: РЭО планирует проекты, на 70% состоящие из концессионных соглашений

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
При этом совокупный объем вложений по концессионным соглашениям, которые заключили субъекты РФ в 2022–2023 годах, составит 113,6 миллиарда рублей. Представители РЭО рассматривали тему вложений в отрасль на площадках дискуссий инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП». Об этом информирует rostovgazeta.
«Если раньше, в 2020–2021 годах, мы финансировали инвестиционные проекты, то сейчас в планах РЭО на 2023−2024 годы профинансировать проекты, 70% из которых занимают концессионные соглашения», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев. При этом он сообщил, что в 2023 году оператором было заключено 20 концессионных соглашений общей суммой инвестиций 63,3 миллиарда рублей. Эти концессии приняты к реализации в 13 субъектах РФ. Всего в 2022–2023 годах заключено 46 концессионных соглашений на 113,6 миллиарда рублей. В рамках этих концессий в 29 субъектах РФ будут запущены шесть миллионов тонн мощностей переработки ТКО.
При этом в период с 2021 года по второй квартал 2023 года компания оказала финансовую поддержку инвестиционным проектам с долей концессионных сделок размером не более 10%, всего ППК предоставила финансирование 14 проектам на общую сумму 79,4 миллиарда рублей.
В целом вложения в отрасль ТКО за три года вышли на уровень 200 миллиардов рублей. Это отметил замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, когда выступал на сессии «Концессии в сфере ТКО. Как трансформировался рынок с 2021 года?» в рамках Российской недели ГЧП.
«Мы посчитали, что сумма денег, вложенных в отрасль, уже превышает 200 миллиардов рублей. В 2019 году мы еще раскачивались, только начался федеральный проект», — пояснил Королев. Он пришел к выводу, что за три года оператор сумел показать относительно неплохие результаты с точки зрения инвестиций в сфере обращения с ТКО.
В рамках инфраструктурного конгресса Российский экологический оператор и адвокатское бюро «Качкин и партнеры» провели совместный мастер-класс на тему «ТКО: наиболее проблемные вопросы при юридическом и финансовом структурировании концессий». Участники воркшопа рассмотрели вопросы правового и юридического структурирования концессий в отрасли ТКО, а также поправки, внесенные в концессионное законодательство и вступающие в силу с 1 октября 2023 года.