Чат-бот без забот

Как это работает? Чтобы воспользоваться чат-ботом, клиенту нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться, затем ввести свой номер телефона и подтвердить его с помощью исходящего звонка. Далее следует указать свои ФИО и адрес электронной почты, номер договора страхования, по которому произошло событие, а также ответить на вопросы чат-бота о ДТП. После этого обращение клиента будет проверено и зарегистрировано специалистами СОГАЗа.