tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Доцент вуза в Екатеринбурге перевела аферистам более миллиона рублей

Доцент вуза в Екатеринбурге перевела аферистам более миллиона рублей

28 сентября 2023, 09:43
Фото: Midjourney
Сотрудница университета в Екатеринбурге поверила мошенникам и отдала им 1, 2 миллиона рублей.

С женщиной связались неизвестные и, представившись сотрудниками Центрального банка и органов правопорядка, стали убеждать ее в том, чтобы горожанка перевела деньги на «посторонние счета» якобы в целях безопасности, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В итоге екатеринбурженка, послушавшись «представителей структур», по инструкции «сотрудника ЦБ» взяла кредит на миллион рублей и, сняв деньги, перевела их на счета аферистов. После этого злоумышленники убедили ее перевести еще 225 тысяч из ее сбережений.

Когда женщина вернулась домой, она поняла, что ее обманули. 27 сентября 2023 года она обратилась в полицию с заявлением. В ведомстве возбудили уголовное дело.

Напомним, женщина в Екатеринбурге отдала неизвестным более двух миллионов рублей.

Более 2,6 млн рублей отдала мошенникам доцент из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Визажист из Екатеринбурга отдала мошенникам 1,4 миллиона рублейСотрудница банка в Нижнем Тагиле защитила пенсионерку от обмана мошенниковПолицейская в Нижнем Тагиле спасла женщину от перевода денег мошенникам
#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Центральный Банк#Криминал#Обман#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Аферисты#Инцидент
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Вчера, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Вчера, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
26 сентября, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44