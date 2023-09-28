Доцент вуза в Екатеринбурге перевела аферистам более миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
С женщиной связались неизвестные и, представившись сотрудниками Центрального банка и органов правопорядка, стали убеждать ее в том, чтобы горожанка перевела деньги на «посторонние счета» якобы в целях безопасности, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В итоге екатеринбурженка, послушавшись «представителей структур», по инструкции «сотрудника ЦБ» взяла кредит на миллион рублей и, сняв деньги, перевела их на счета аферистов. После этого злоумышленники убедили ее перевести еще 225 тысяч из ее сбережений.
Когда женщина вернулась домой, она поняла, что ее обманули. 27 сентября 2023 года она обратилась в полицию с заявлением. В ведомстве возбудили уголовное дело.
Напомним, женщина в Екатеринбурге отдала неизвестным более двух миллионов рублей.