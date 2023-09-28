Доцент вуза в Екатеринбурге перевела аферистам более миллиона рублей

В итоге екатеринбурженка, послушавшись «представителей структур», по инструкции «сотрудника ЦБ» взяла кредит на миллион рублей и, сняв деньги, перевела их на счета аферистов. После этого злоумышленники убедили ее перевести еще 225 тысяч из ее сбережений.