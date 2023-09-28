Екатеринбург накроет циклон с дождями

Что касается Екатеринбурга, в ночь на 29 сентября в городе похолодает до +10 градусов, днем будет не сильно теплее: до +12 градусов. В выходные ночная температура воздуха составит 6–8 градусов, дневная — от 11–16 градусов выше нуля.