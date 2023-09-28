Екатеринбург накроет циклон с дождями

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Синоптики Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» сообщают, что в последний рабочий день на Среднем Урале ожидается выпадение 2–5 мм осадков, в западных райнах количество осадков дойдет до 5–9 мм.
Что касается Екатеринбурга, в ночь на 29 сентября в городе похолодает до +10 градусов, днем будет не сильно теплее: до +12 градусов. В выходные ночная температура воздуха составит 6–8 градусов, дневная — от 11–16 градусов выше нуля.
В Нижнем Тагиле в субботу, 30 сентября, ожидается пасмурная погода и дневной дождь, следует из прогноза Gismeteo.