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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Синоптики прогнозируют дожди в Екатеринбурге 29 сентября

Екатеринбург накроет циклон с дождями

28 сентября 2023, 11:30
Фото: 1MI

Синоптики прогнозируют дожди в Екатеринбурге 29 сентября

В пятницу, 29 сентября, Свердловскую область накроет циклон на умеренном атмосферном фронте, который принесет с собой дожди.

Синоптики Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» сообщают, что в последний рабочий день на Среднем Урале ожидается выпадение 2–5 мм осадков, в западных райнах количество осадков дойдет до 5–9 мм.

Что касается Екатеринбурга, в ночь на 29 сентября в городе похолодает до +10 градусов, днем будет не сильно теплее: до +12 градусов. В выходные ночная температура воздуха составит 6–8 градусов, дневная — от 11–16 градусов выше нуля.

В Нижнем Тагиле в субботу, 30 сентября, ожидается пасмурная погода и дневной дождь, следует из прогноза Gismeteo.

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#Погода#Дождь#Синоптики#Дожди#Пасмурная погода#Метеорологи#Екатеринбург#Григорий Орлов
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