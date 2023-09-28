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Forbes поместил Екатеринбург на пятую строчку топа городов для бизнеса

Forbes поместил Екатеринбург на пятую строчку топа городов для бизнеса

28 сентября 2023, 15:45
Фото: 1MI
Forbes Russia составил рейтинг российских городов, наиболее привлекательных для бизнеса. Пятерку лидеров замкнул Екатеринбург.

Первое место занял Краснодарский край (64,6 балла). Далее расположились Южно-Сахалинск (60,9 балла) и Тюмень (59,5 балла). Следующим в топе оказались Калининград (58,6 балла), Екатеринбург (58,3 балла), Владивосток (57,9 балла) и Казань (57 баллов).

Составители рейтинга уточнили, что не стали включать в него Москву и Санкт-Петербург, поскольку хотели сделать акцент на регионах. Подсчет был основан на нескольких критериях — среди прочего учитывалась демографическая ситуация, состояние рынка труда, жилье и доходы.

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