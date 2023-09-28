Forbes поместил Екатеринбург на пятую строчку топа городов для бизнеса

Составители рейтинга уточнили, что не стали включать в него Москву и Санкт-Петербург, поскольку хотели сделать акцент на регионах. Подсчет был основан на нескольких критериях — среди прочего учитывалась демографическая ситуация, состояние рынка труда, жилье и доходы.