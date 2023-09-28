«Их судить надо за это». Водители продолжают портить парк в поселке Первомайский

В полиции пояснили, что в июле одного из водителей за проезд в парковую зону привлекли к административной ответственности по статье «Неправомерное использование для движения на ТС пешеходных дорожек и/или тротуаров». В этом случае предусмотрен штраф две тысячи рублей.