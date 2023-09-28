«Их судить надо за это». Водители продолжают портить парк в поселке Первомайский

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
О недобросовестных водителях жители поселка Первомайский сообщали еще в июле этого года. Их возмущало, что машины заезжают прямо на территорию березовой рощи и портят благоустройство. Тогда администрация Горноуральского округа пообещала закрыть ворота в парк.
Ворота, действительно, закрыли, рассказали сельчане. Однако проблема осталась, так как водители все равно нашли способ заезжать в березовую рощу.
Один несанкционированный проезд есть рядом с участком, который примыкает к парку.
С одной стороны рощи дорогу засыпали большими камнями, но там строится дом и проезд остался, — рассказала TagilCity.ru жительница Первомайского Надежда.
Кроме того, в ограждении парка есть дыры, дающие возможность для свободного проезда. По словам Надежды, через одну из них автомобили уже прокатали дорогу.
Один из вопиющих случаев, по мнению Надежды, произошел совсем недавно. Как она утверждает, пьяный водитель снес часть ограждения, въехал в парк и сломал информационные стенды и фотозону.
Музейный комплекс Горноуральского округа получил грант. И часть денег использовал на нашу рощу. Сделал фотозону и два стенда. Какую нужно силу и скорость, чтобы эти столбы сломать? — сообщила Надежда.
На сегодня разрушенное ограждение и снесенные автомобилем объекты уже восстановлены. Однако сельчане хотят наказания для водителя-виновника.
Участковый знает, администрация знает. Но никого не штрафуют. Их судить надо за это, — считает Надежда.
В полиции пояснили, что в июле одного из водителей за проезд в парковую зону привлекли к административной ответственности по статье «Неправомерное использование для движения на ТС пешеходных дорожек и/или тротуаров». В этом случае предусмотрен штраф две тысячи рублей.
В июле в отделении полиции №1 провели проверку, в ходе которой был установлен нарушитель. Местный 45-летний житель сотрудниками ГИБДД привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Однако информацию по новым случаям заезда машин в березовую рощу и разрушению стендов и фотозоны в полиции не предоставили. TagilCity.ru направит запрос в администрацию ГГО, чтобы узнать, какие меры предпринимаются для защиты парка от автомобилей.