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Медсестра в Свердловской области пожаловалась на низкую зарплату

Медсестра в Свердловской области пожаловалась на низкую зарплату

28 сентября 2023, 06:02
Фото: 1MI
Медсестра из Верхней Пышмы Свердловской области пожаловалась на маленькую зарплату за работу в стационаре. В расчетке указано, что с надбавками получается более 30 тысяч. Однако после удержаний остается меньше.

Женщина отметила, что ее оклад составляет 12,7 тысячи рублей. При этом он не менялся с 2018 года. Согласно расчетному листу, на руки медсестра получила 28,3 тысячи рублей. Из них 5,3 тысячи — это выплаченная ранее зарплата, еще 11,6 тысячи удержано.

Женщина утверждает, что зарплата становится еще ниже из-за замечаний и выговоров. По ее словам, на медсестрах лежит большая ответственность, каждый день поступает в отделение 5 и более человек, а всего пациентов 15-20. Также периодически приходят проверки, которые могут лишить премии за незаполненный журнал и другие недочеты, рассказывает жительница Верхней Пышмы.

Информацию в расчетном листе позднее прокомментировал главврач Вячеслав Денисов, пишет Е1. По словам специалиста, расчетный лист, предоставленный его сотрудницей не является показательным. По его словам, в нем отражены выплаты за июль, когда при 160 часах сотрудницей были отработаны только 46 из-за нахождения в отпуске и на больничном. Средняя зарплата медсестры составила 29 тысяч рублей.

Уверен, каждому, кто хотя бы раз был в отпуске, знакома подобная ситуация. Отмечу, что максимальная заработная плата нашей медсестры достигает в текущем году 36 тысяч рублей, хотя об этом обстоятельстве она, к сожалению, не упомянула, — пояснил главный врач Верхнепышминской ЦГБ.

Напомним, ранее стало известно о дефиците кадров в больнице Верхней Салды. Позднее в учреждение приезжал министр здравоохранения Свердловской области Вндрей Карлов. Однако в повестве визита чиновника не было вопроса о кадрах.

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#Экономика#Свердловская область#Зарплата#Врач#Медсестра#Труд#Ирина Кирилова#Веерхняя Пышма
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