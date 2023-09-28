Медсестра в Свердловской области пожаловалась на низкую зарплату

Женщина утверждает, что зарплата становится еще ниже из-за замечаний и выговоров. По ее словам, на медсестрах лежит большая ответственность, каждый день поступает в отделение 5 и более человек, а всего пациентов 15-20. Также периодически приходят проверки, которые могут лишить премии за незаполненный журнал и другие недочеты, рассказывает жительница Верхней Пышмы.