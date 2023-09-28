Мэра Сочи Алексея Копайгородского включили в топ-3 нацрейтинга градоначальников

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Хотя мэр Сочи Копайгородский уступил главам крупных мегаполисов — Москвы и Казани, он опередил главу Грозного, Хас-Магомеда Кадырова, у которого четвертое место в рейтинге, пишет Коммерсантъ. Исследование финуниверситета и центра информационных коммуникаций было проведено на основе опросов экспертов и анкетирования респондентов в период с августа по сентябрь текущего года. Были сопоставлены оценки работы мэров столичных городов субъектов РФ и финансово-экономических центров, включая Сочи (всего 88 городов).
Третье место мэра Сочи Алексея Копайгородского является показательным результатом, учитывая важность этой территории как ведущего курортного центра российской экономики и социальной сферы. Причем стоит отметить, что Копайгородский удерживает свое место в тройке лидеров уже второй год подряд. В текущем году первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, а второе — глава Казани Ильсур Метшин.
Среди достижений мэра Копайгородского эксперты отметили сокращение дефицита мест в школах и детских садах города Сочи, а также запуск новых социальных объектов. Новый генеральный план курортного города предусматривает строительство социальной инфраструктуры на нескольких сотнях участков земли.
Политологи, чьи оценки были использованы составителями национального рейтинга, также отметили работу сочинской администрации по обновлению инженерных сетей и сохранению объектов культурного наследия. Также стоит отметить успехи мэра в обеспечении поддержки семей участников СВО и работников социальной сферы. Например, педагоги получили 50% скидку на общественный транспорт, могут проживать в служебных квартирах или получать компенсацию за аренду жилья.
Отмечается, что во многом реализовать эти задачи мэрии Сочи помогло сотрудничество с федеральным центром через участие в государственных программах и приоритетных национальных проектах.