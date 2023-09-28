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Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

Мэра Сочи Алексея Копайгородского включили в топ-3 нацрейтинга градоначальников

28 сентября 2023, 13:07
Город СочиМэр
Фото: 1MI
Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников
Мэр города Сочи Алексей Копайгородский второй год подряд входит в топ-3 национального рейтинга градоначальников. Этот рейтинг был составлен экспертами ЦИК «Рейтинг» и Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Глава Сочи Алексей КопайгородскийГлава Сочи Алексей Копайгородский
Глава Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikimedia.org

Хотя мэр Сочи Копайгородский уступил главам крупных мегаполисов — Москвы и Казани, он опередил главу Грозного, Хас-Магомеда Кадырова, у которого четвертое место в рейтинге, пишет Коммерсантъ. Исследование финуниверситета и центра информационных коммуникаций было проведено на основе опросов экспертов и анкетирования респондентов в период с августа по сентябрь текущего года. Были сопоставлены оценки работы мэров столичных городов субъектов РФ и финансово-экономических центров, включая Сочи (всего 88 городов).

Третье место мэра Сочи Алексея Копайгородского является показательным результатом, учитывая важность этой территории как ведущего курортного центра российской экономики и социальной сферы. Причем стоит отметить, что Копайгородский удерживает свое место в тройке лидеров уже второй год подряд. В текущем году первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, а второе — глава Казани Ильсур Метшин.

Что поменялось в Сочи с приходом Копайгородского

Среди достижений мэра Копайгородского эксперты отметили сокращение дефицита мест в школах и детских садах города Сочи, а также запуск новых социальных объектов. Новый генеральный план курортного города предусматривает строительство социальной инфраструктуры на нескольких сотнях участков земли.

Политологи, чьи оценки были использованы составителями национального рейтинга, также отметили работу сочинской администрации по обновлению инженерных сетей и сохранению объектов культурного наследия. Также стоит отметить успехи мэра в обеспечении поддержки семей участников СВО и работников социальной сферы. Например, педагоги получили 50% скидку на общественный транспорт, могут проживать в служебных квартирах или получать компенсацию за аренду жилья.

Отмечается, что во многом реализовать эти задачи мэрии Сочи помогло сотрудничество с федеральным центром через участие в государственных программах и приоритетных национальных проектах.

#Мнения#Мэр#Копайгородский Алексей Сергеевич#Город Сочи
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