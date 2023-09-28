Мэра Сочи Алексея Копайгородского включили в топ-3 нацрейтинга градоначальников

Хотя мэр Сочи Копайгородский уступил главам крупных мегаполисов — Москвы и Казани, он опередил главу Грозного, Хас-Магомеда Кадырова, у которого четвертое место в рейтинге, пишет Коммерсантъ. Исследование финуниверситета и центра информационных коммуникаций было проведено на основе опросов экспертов и анкетирования респондентов в период с августа по сентябрь текущего года. Были сопоставлены оценки работы мэров столичных городов субъектов РФ и финансово-экономических центров, включая Сочи (всего 88 городов).