Мэрия Карпинска выплатит пострадавшей от нападения собаки девочке 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 30 марта возле 79-го дома по улице Луначарского. Безнадзорная собака набросилась на девочку и прокусила ей предплечье, в результате чего ребенку понадобилось длительное лечение.
По иску прокуратуры Карпинский городской суд утвердил мировое соглашение, по которому администрация Карпинского горокруга, не организовавшая отлов собак, выплатит семье пострадавшей компенсацию в 40 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что под Нижним Тагилом стая собак напала на нескольких садоводов из «Капасихи».