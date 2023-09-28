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Updated Сегодня, 09:14

Укушенной бродячим псом девочке из Карпинска власти выплатят 40 тысяч рублей

Мэрия Карпинска выплатит пострадавшей от нападения собаки девочке 40 тысяч рублей

28 сентября 2023, 09:08
Фото: 1MI

Укушенной бродячим псом девочке из Карпинска власти выплатят 40 тысяч рублей

Администрация Карпинска Свердловской области выплатит 40 тысяч рублей девочке, которую бродячая собака укусила за руку.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 30 марта возле 79-го дома по улице Луначарского. Безнадзорная собака набросилась на девочку и прокусила ей предплечье, в результате чего ребенку понадобилось длительное лечение.

По иску прокуратуры Карпинский городской суд утвердил мировое соглашение, по которому администрация Карпинского горокруга, не организовавшая отлов собак, выплатит семье пострадавшей компенсацию в 40 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что под Нижним Тагилом стая собак напала на нескольких садоводов из «Капасихи».

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#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Бродячие собаки#Компенсация#Отлов собак#Собаки#Собака#Григорий Орлов
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