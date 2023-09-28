Мэрия Карпинска выплатит пострадавшей от нападения собаки девочке 40 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 30 марта возле 79-го дома по улице Луначарского. Безнадзорная собака набросилась на девочку и прокусила ей предплечье, в результате чего ребенку понадобилось длительное лечение.