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Мужчина в Екатеринбурге украл телефон у кассира в магазине «Красное и Белое»

Мужчина в Екатеринбурге украл телефон у кассира в магазине «Красное и Белое»

28 сентября 2023, 06:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге посетитель алкомаркета украл телефон у кассира. Инцидент произошел на улице Старых Большевиков.

Горожанин, одетый в спортивный костюм, пришел в «Красное и Белое», чтобы купить алкоголь. Случайно заметив телефон сотрудника торговой точки, мужчина его взял и, убрав себе в карман, тотчас же ушел, ничего не купив при этом, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

Видео: МВД по Екатеринбургу

Сотрудник в момент кражи отвлекся на других покупателей и не сразу обнаружил, что телефона нет. Однако факт кражи попал камеры видеослежения. Совершившего правонарушение теперь ищут сотрудники полиции.

Напомним, в Екатеринбурге у ребенка неизвестный украл телефон в торговом центре «Радуга Парк», куда мальчик пришел на день рождения своего родственника.

У ребенка украли телефон в ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге
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