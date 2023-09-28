Мужчина в Екатеринбурге украл телефон у кассира в магазине «Красное и Белое»

Горожанин, одетый в спортивный костюм, пришел в «Красное и Белое», чтобы купить алкоголь. Случайно заметив телефон сотрудника торговой точки, мужчина его взял и, убрав себе в карман, тотчас же ушел, ничего не купив при этом, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.