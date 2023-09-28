Мужчина в Екатеринбурге украл телефон у кассира в магазине «Красное и Белое»

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Горожанин, одетый в спортивный костюм, пришел в «Красное и Белое», чтобы купить алкоголь. Случайно заметив телефон сотрудника торговой точки, мужчина его взял и, убрав себе в карман, тотчас же ушел, ничего не купив при этом, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
Сотрудник в момент кражи отвлекся на других покупателей и не сразу обнаружил, что телефона нет. Однако факт кражи попал камеры видеослежения. Совершившего правонарушение теперь ищут сотрудники полиции.
Напомним, в Екатеринбурге у ребенка неизвестный украл телефон в торговом центре «Радуга Парк», куда мальчик пришел на день рождения своего родственника.