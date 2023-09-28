На 14% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Также продолжают дорожать и огурцы. Их стоимость за указанный период составила 111,08 рублей за килограмм (+2,45%). А на борщевой набор все еще сезонно цена снижается. Например, картофель свердловчане могли приобрести за 27,95 рубля (-6,62%), капусту — за 30,64 (-7,31%), репчатый лук — за 31,71 рубля (-5,19%).
Литр подсолнечного масла обходился покупателям в 126,15 рубля (+0,84%), десяток яиц стоил 80,17 рубля (+2,26%), килограмм сахара — 74,73 рубля (+0,09%). Кроме того, согласно данным Свердловскстата, подорожали мясо, курица, рыба, колбаса, мука, соль, хлеб, яблоки и бананы.
Немного снизились в цене молоко, рис, гречка, пшено, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания и водка, выяснила редакция TagilCity.ru.