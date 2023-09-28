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На 14% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области

На 14% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области

28 сентября 2023, 10:39
Фото: 1MI
За неделю с 18 по 25 сентября 2023 года в Свердловской области среди продуктов больше всего в цене прибавили помидоры. Килограмм в среднем стоил 132,4 рубля (+13,99%).

Также продолжают дорожать и огурцы. Их стоимость за указанный период составила 111,08 рублей за килограмм (+2,45%). А на борщевой набор все еще сезонно цена снижается. Например, картофель свердловчане могли приобрести за 27,95 рубля (-6,62%), капусту — за 30,64 (-7,31%), репчатый лук — за 31,71 рубля (-5,19%).

Литр подсолнечного масла обходился покупателям в 126,15 рубля (+0,84%), десяток яиц стоил 80,17 рубля (+2,26%), килограмм сахара — 74,73 рубля (+0,09%). Кроме того, согласно данным Свердловскстата, подорожали мясо, курица, рыба, колбаса, мука, соль, хлеб, яблоки и бананы.

Немного снизились в цене молоко, рис, гречка, пшено, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания и водка, выяснила редакция TagilCity.ru.

В Свердловской области подорожали бананы и водка, а борщевой набор подешевел
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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Овощи#Молоко#Подорожание#Евгения Сафина#Статитистика
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