На 14% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области

Также продолжают дорожать и огурцы. Их стоимость за указанный период составила 111,08 рублей за килограмм (+2,45%). А на борщевой набор все еще сезонно цена снижается. Например, картофель свердловчане могли приобрести за 27,95 рубля (-6,62%), капусту — за 30,64 (-7,31%), репчатый лук — за 31,71 рубля (-5,19%).