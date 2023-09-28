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Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Каменске-Уральском

Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Каменске-Уральском

28 сентября 2023, 05:32
Фото: 1MI
В поселке Чкаловский Красногорского района сотрудниками полиции Каменска-Уральского был задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске.

В отношении мужчины расследовалось дело, возбужденное в сентябре 2022 года по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств. Дело уже было передано в Синарский суд, однако на слушания мужчина не являлся.

Тогда гражданин 1978 года рождения был объявлен в федеральный розыск. В ходе оперативных мероприятий 22 сентября 2023 года указанный мужчина был задержан. При этом пояснить, почему не являлся на слушания, он не смог, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, 24 сентября в Екатеринбурге был задержан еще один мужчина, находившийся в федеральном розыске. Он был снят с крана на стройплощадке.

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