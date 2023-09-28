Находившийся в федеральном розыске мужчина задержан в Каменске-Уральском

Тогда гражданин 1978 года рождения был объявлен в федеральный розыск. В ходе оперативных мероприятий 22 сентября 2023 года указанный мужчина был задержан. При этом пояснить, почему не являлся на слушания, он не смог, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.