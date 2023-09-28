Нападающий «Урала» вернулся из Нидерландов после травмы

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Последние 4 месяца игрок находился у себя на родине. Однако его дальнейшее восстановление будет проходить в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе клуба. На данный момент Рай проходит тренировки по индивидуальной программе с реабилитологом.
Игрок травмировался в мае 2023 года. В июне ему была сделана операция на голеностопе. После нее предусмотрена длительная реабилитация. В футбольном клубе надеются, что уже в осенней части чемпионата игрок выйдет на поле.