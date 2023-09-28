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Нападающий «Урала» вернулся из Нидерландов после травмы

Нападающий «Урала» вернулся из Нидерландов после травмы

28 сентября 2023, 04:55
Фото: 1MI
Нападающий ФК «Урал» Рай Влут вернулся из Нидерландов после полученной им травмы. Он планирует вернуться к тренировкам.

Последние 4 месяца игрок находился у себя на родине. Однако его дальнейшее восстановление будет проходить в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе клуба. На данный момент Рай проходит тренировки по индивидуальной программе с реабилитологом.

Игрок травмировался в мае 2023 года. В июне ему была сделана операция на голеностопе. После нее предусмотрена длительная реабилитация. В футбольном клубе надеются, что уже в осенней части чемпионата игрок выйдет на поле.

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#Спорт#Травма#Футбол#Спортсмен#Реабилитация#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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