Неизвестный насмерть сбил велосипедиста в свердловском поселке

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Марка автомобиля, а также кто им управлял — неизвестны. Теперь в ГИБДД разыскивают очевидцев.
В ведомстве попросили всех, кому что-либо известно о происшествии позвонить по телефону 02 или +7(34372)2-13-93.
Напомним, 25 сентября в Качканаре 63-летний водитель сбил двух женщин. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Во время поворота водитель не предоставил преимущества пешеходам и не смог избежать столкновения. Пострадавшие получили ушибы.