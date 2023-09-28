Неизвестный насмерть сбил велосипедиста в свердловском поселке

Напомним, 25 сентября в Качканаре 63-летний водитель сбил двух женщин. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Во время поворота водитель не предоставил преимущества пешеходам и не смог избежать столкновения. Пострадавшие получили ушибы.