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Неизвестный насмерть сбил велосипедиста в свердловском поселке

Неизвестный насмерть сбил велосипедиста в свердловском поселке

28 сентября 2023, 05:18
Фото: 1MI
На улице Ленина в поселке Пышма Свердловской области погиб велосипедист. По данным ГИБДД по Свердловской области произошло смертельное ДТП. Сама авария случилась 27 сентября вечером.

Марка автомобиля, а также кто им управлял — неизвестны. Теперь в ГИБДД разыскивают очевидцев.

В ведомстве попросили всех, кому что-либо известно о происшествии позвонить по телефону 02 или +7(34372)2-13-93.

Напомним, 25 сентября в Качканаре 63-летний водитель сбил двух женщин. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Во время поворота водитель не предоставил преимущества пешеходам и не смог избежать столкновения. Пострадавшие получили ушибы.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Розыск#Автомобиль#Водитель#Ирина Кирилова#Авария
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