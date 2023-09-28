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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Пасмурная погода и дождь ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных

Пасмурная погода и дождь ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных

28 сентября 2023, 10:44
Фото: 1MI
Пасмурными и дождливыми будут выходные в Нижнем Тагиле.

В субботу, 30 сентября, утром в городе будет +9 градусов и дождь. Днем и вечером погода будет аналогична, а дождь закончится к обеду, следует из данных сайта Гисметео.

В воскресенье, 1 октября, утром будет +5 градусов. А уже к обеденному времени потеплеет до +16 градусов, будет ясная погода. При этом ветер усилится до 9 метров в секунду.

Вечером этого дня ожидается +11 градусов. Давление в оба дня будет колебаться от 744 до 750 мм ртутного столба.

На рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается до +16 градусов
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#Нижний Тагил#Дождь#Ветер#Октябрь#Пасмурная погода#Вечер#Сентябрь#Градусы#Давление#Дарья Сорокина#Утро#Суббота#Ясная погода
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