Пасмурная погода и дождь ожидаются в Нижнем Тагиле на выходных

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В субботу, 30 сентября, утром в городе будет +9 градусов и дождь. Днем и вечером погода будет аналогична, а дождь закончится к обеду, следует из данных сайта Гисметео.
В воскресенье, 1 октября, утром будет +5 градусов. А уже к обеденному времени потеплеет до +16 градусов, будет ясная погода. При этом ветер усилится до 9 метров в секунду.
Вечером этого дня ожидается +11 градусов. Давление в оба дня будет колебаться от 744 до 750 мм ртутного столба.