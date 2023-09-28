Пешеход погиб под колесами иномарки на ЕКАД. Он шел по дороге

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По предварительным данным, водитель Volvo FH12 ехал по ЕКАД со стороны Серовского тракта в сторону Верхней Пышмы. В это время справа по проезжей части в попутном направлении шел мужчина. Водитель иномарки не смог избежать столкновения.
В результате 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД провели замеры и составили документы. На данный момент проводится расследование всех обстоятельств случившегося, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, в поселке Пышма Свердловской области неизвестный насмерть сбил велосипедиста и уехал с места происшествия. Теперь в ГИБДД разыскивают очевидцев случившегося.