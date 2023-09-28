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Пешеход погиб под колесами иномарки на ЕКАД

Пешеход погиб под колесами иномарки на ЕКАД. Он шел по дороге

28 сентября 2023, 07:21
Фото: 1MI

Пешеход погиб под колесами иномарки на ЕКАД

В ночь на 28 сентября на 36 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в результате ДТП скончался мужчина.

По предварительным данным, водитель Volvo FH12 ехал по ЕКАД со стороны Серовского тракта в сторону Верхней Пышмы. В это время справа по проезжей части в попутном направлении шел мужчина. Водитель иномарки не смог избежать столкновения.

В результате 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД провели замеры и составили документы. На данный момент проводится расследование всех обстоятельств случившегося, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, в поселке Пышма Свердловской области неизвестный насмерть сбил велосипедиста и уехал с места происшествия. Теперь в ГИБДД разыскивают очевидцев случившегося.

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#ДТП#Смерть#Пешеход#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария
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