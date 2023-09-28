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11-летнего мальчика из поселка под Нижним Тагилом нашли дома у его матери

Пропавший мальчик из поселка под Нижним Тагилом поругался с отцом из-за собаки

28 сентября 2023, 04:57
Фото: 1MI

11-летнего мальчика из поселка под Нижним Тагилом нашли дома у его матери

Найден 11-летний мальчик Иван Дульцев из поселка Чащино под Нижним Тагилом. Его обнаружили в квартире у матери, которую лишили родительских прав.

Сотрудников полиции сперва не пускали в квартиру. Только после угрозы взломать дверь их пропустили. После выяснения деталей было установлено, что Иван поругался с отцом из-за плохих оценок в школе, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Отец угрожал ребенку выбросить из дома собаку, которую он недавно принес в дом. После этого мальчик сбежал из дома и прятался у своей матери. Женщину привезли в суд для рассмотрения дела за невыплату алиментов.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы временно поместить школьника в социально-реабилитационный центр.

Напомним, Иван сбежал из дома 26 сентября 2023 года. Он состоял на учете из-за того, что ранее уже неоднократно сбегал из дома.

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