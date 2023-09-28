Пропавший мальчик из поселка под Нижним Тагилом поругался с отцом из-за собаки

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Сотрудников полиции сперва не пускали в квартиру. Только после угрозы взломать дверь их пропустили. После выяснения деталей было установлено, что Иван поругался с отцом из-за плохих оценок в школе, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Отец угрожал ребенку выбросить из дома собаку, которую он недавно принес в дом. После этого мальчик сбежал из дома и прятался у своей матери. Женщину привезли в суд для рассмотрения дела за невыплату алиментов.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы временно поместить школьника в социально-реабилитационный центр.
Напомним, Иван сбежал из дома 26 сентября 2023 года. Он состоял на учете из-за того, что ранее уже неоднократно сбегал из дома.