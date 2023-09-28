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Пьяный житель Верхней Пышмы выломал окна в квартире с ребенком

Пьяный житель Верхней Пышмы выломал окна в квартире с ребенком

28 сентября 2023, 04:21
Фото: 1MI
В Верхней Пышме нетрезвый мужчина выломал в жилом доме окна в квартире, в которой находился маленький ребенок. Инцидент произошел недалеко от парка, где находится ДК «Восток».

По словам очевидцев, у мужчины также был в руках нож, которым он махал в сторону прохожих и, кроме того, угрожал убийством, рассказали в Telegram-канале «8 район Верхняя Пышма».

Через некоторое время дебошира задержали несколько человек в форме.

Напомним, в Нижнем Тагиле женщина, находясь в нетрезвом состоянии, несколько часов ругалась и выгоняла мужчину со двора дома, вооружившись битой. Мужчина загораживался от нее своей сумкой.

Вскоре соседи вызвали для буйной горожанки бригаду скорой помощи. Медики увезли женщину, а мужчина, которого она пыталась прогнал, искал у соседей место для ночевки.

В Нижнем Тагиле женщина с битой устроила дебош во дворе дома на Газетной
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