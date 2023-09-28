Пьяный житель Верхней Пышмы выломал окна в квартире с ребенком

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
По словам очевидцев, у мужчины также был в руках нож, которым он махал в сторону прохожих и, кроме того, угрожал убийством, рассказали в Telegram-канале «8 район Верхняя Пышма».
Через некоторое время дебошира задержали несколько человек в форме.
Напомним, в Нижнем Тагиле женщина, находясь в нетрезвом состоянии, несколько часов ругалась и выгоняла мужчину со двора дома, вооружившись битой. Мужчина загораживался от нее своей сумкой.
Вскоре соседи вызвали для буйной горожанки бригаду скорой помощи. Медики увезли женщину, а мужчина, которого она пыталась прогнал, искал у соседей место для ночевки.