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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

Жители поселка под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие отопления

«Ребенок дома в вязанном костюме»: жители Горноуральского сидят без отопления

28 сентября 2023, 10:54
Фото: 1MI

Жители поселка под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие отопления

Жители панельных домов в поселке Горноуральский пожаловались на отсутствие отопления в квартирах. Как стало известно редакции TagilCity.ru, в части домов батареи холодные до сих пор.

Жительница Горноуральского Анастасия рассказала, что отопление в поселке не было включено вовремя — 18 сентября, часть домов подключили почти на неделю позже установленного в регионе срока.

Ребенок дома в теплом вязанном костюме, сопливит. Отопления нет и неизвестно, когда оно будет. На той неделе половине поселка отопление дали, школы и садики, во второй половине поселка — нет, — пожаловалась редакции TagilCity.ru женщина.

Ссылаясь на собственный источник, Анастасия рассказала редакции TagilCity.ru, что отсутствие отопления возможно из-за проблем с собираемостью платежей. Помимо этого, из-за протечек в крыше в дождливую погоду влага появляется в квартирах.

48 домов в поселке обслуживает управляющая компания «Гарант Премиум». Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием к директору Владиславу Черемисину. Он пояснил, что задержка в подключении произошла из-за аварии.

В Горноуральском имеется два контура отопления, которые снабжают теплом две части поселка. На одном из контуров магистрали отопления произошла авария под проезжей частью между домами № 46 и № 47. На рабочем контуре отопления дома подключили 23 сентября. 27 сентября поздно вечером ремонтные работы были поставщиком отопления выполнены. Сегодня 28 сентября с утра управляющая компания производит запуск системы отопления остальных многоквартирных домов, — сообщил Владислав Черемисин корреспонденту TagilCity.ru.
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