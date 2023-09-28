«Ребенок дома в вязанном костюме»: жители Горноуральского сидят без отопления

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Жительница Горноуральского Анастасия рассказала, что отопление в поселке не было включено вовремя — 18 сентября, часть домов подключили почти на неделю позже установленного в регионе срока.
Ребенок дома в теплом вязанном костюме, сопливит. Отопления нет и неизвестно, когда оно будет. На той неделе половине поселка отопление дали, школы и садики, во второй половине поселка — нет, — пожаловалась редакции TagilCity.ru женщина.
Ссылаясь на собственный источник, Анастасия рассказала редакции TagilCity.ru, что отсутствие отопления возможно из-за проблем с собираемостью платежей. Помимо этого, из-за протечек в крыше в дождливую погоду влага появляется в квартирах.
48 домов в поселке обслуживает управляющая компания «Гарант Премиум». Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием к директору Владиславу Черемисину. Он пояснил, что задержка в подключении произошла из-за аварии.
В Горноуральском имеется два контура отопления, которые снабжают теплом две части поселка. На одном из контуров магистрали отопления произошла авария под проезжей частью между домами № 46 и № 47. На рабочем контуре отопления дома подключили 23 сентября. 27 сентября поздно вечером ремонтные работы были поставщиком отопления выполнены. Сегодня 28 сентября с утра управляющая компания производит запуск системы отопления остальных многоквартирных домов, — сообщил Владислав Черемисин корреспонденту TagilCity.ru.