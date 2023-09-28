Ребенок пострадал в массовом ДТП с двумя грузовиками в Асбесте

Напомним, 26 сентября 2023 года в Екатеринбурге случилось массовое ДТП с участием трех иномарок. В результате столкновения пострадала восьмилетняя школьница, которая ехала в одном из автомобилей. Ее доставили в медучреждение с травмой головы.