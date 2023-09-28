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Ребенок пострадал в массовом ДТП с двумя грузовиками в Асбесте

Ребенок пострадал в массовом ДТП с двумя грузовиками в Асбесте

28 сентября 2023, 10:59
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Асбесте произошла массовая дорожная авария с участием автомобиля ВАЗ и двух грузовиков «САМС» и «МАЗ». ДТП случилось 26 сентября 2023 года.

Водитель самосвала «САМС», не выдержав безопасное расстояние, наехал на машины ВАЗ и МАЗ. В ДТП пострадали водитель и ребенок, ехавшие в легковом автомобиле, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавших отвезли в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь. К месту аварии также приехали сотрудники автоинспекции.

Напомним, 26 сентября 2023 года в Екатеринбурге случилось массовое ДТП с участием трех иномарок. В результате столкновения пострадала восьмилетняя школьница, которая ехала в одном из автомобилей. Ее доставили в медучреждение с травмой головы.

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