Ребенок пострадал в массовом ДТП с двумя грузовиками в Асбесте

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Водитель самосвала «САМС», не выдержав безопасное расстояние, наехал на машины ВАЗ и МАЗ. В ДТП пострадали водитель и ребенок, ехавшие в легковом автомобиле, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавших отвезли в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь. К месту аварии также приехали сотрудники автоинспекции.
Напомним, 26 сентября 2023 года в Екатеринбурге случилось массовое ДТП с участием трех иномарок. В результате столкновения пострадала восьмилетняя школьница, которая ехала в одном из автомобилей. Ее доставили в медучреждение с травмой головы.