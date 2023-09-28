РЭО выплатил инвесторам в экооблигации купонный доход в 763 млн руб

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
С 1 января этого года РЭО разместил зеленых облигаций на 26,4 миллиарда рублей со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки Банка России. Об этом заявил генеральный директор компании Денис Буцаев, пишет gorod55.ru.
«РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России», — сказал он.
Денис Буцаев также отметил, что во время роста инфляции облигации РЭО, благодаря плавающей ставке, являются защитным механизмом, пользующимся интересом как институциональных, так и розничных инвесторов.
Облигации РЭО позволили инвестировать в восемь крупных проектов: ООО РО «Восток» в Тульской области (1,591 млрд рублей), АО «УКООЛО» в Ленинградской области (2,978 млрд рублей), три проекта в Московской области — ООО «МПК Коломенский» (2,010 млрд рублей), ООО «Каширский МПК» (2,157 млрд рублей), ООО «Сергиево-Посадский МПК» (1,938 млрд рублей), два проекта АО «Невский экологический оператор» в Санкт-Петербурге — КПО «Волхонка 1» (881 млн рублей), КПО «Волхонка 2» (3,545 млрд рублей) и компании группы «Ситиматик» (11,299 млрд рублей).
ППК «РЭО» учреждена 14 января 2019 года по указу главы государства с целью формирования в России системы обращения с ТКО. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы к 2030 году сократить объем захоронения отходов на полигонах на 50%, а уровень сортировки увеличить до 100%.
Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.