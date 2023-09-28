РЭО выплатил инвесторам в экооблигации купонный доход в 763 млн руб

ППК «РЭО» учреждена 14 января 2019 года по указу главы государства с целью формирования в России системы обращения с ТКО. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы к 2030 году сократить объем захоронения отходов на полигонах на 50%, а уровень сортировки увеличить до 100%.