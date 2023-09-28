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Родители пожаловались на тараканов в школьной столовой в Екатеринбурге

Родители пожаловались на тараканов в школьной столовой в Екатеринбурге

28 сентября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Родители учеников №27 в Екатеринбурге пожаловались на нашествие тараканов в столовой, а также на плохое качество еды.

Как рассказала мама одной из учениц, еду детям подают холодную, в тарелках иногда могут попадаться волосы, мухи и тараканы. В итоге ученице пришлось отказаться от питания в школе, которое необходимо оплачивать, пишет Е1.

Также женщина отметила, что в учебных кабинетах и туалетах тоже присутствует беспорядок. При этом директор школы сказал, что к нему в последнее время с подобными жалобами никто не обращался.

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что перед началом учебного года, 25 августа 2023 года, проводилась аэрозольная обработка от тараканов в школьной столовой и в пищеблоке. 29 сентября данное мероприятие проведут снова. Кроме того, в столовой каждый месяц проводят профилактическую дезинсекцию.

Напомним, в Екатеринбурге в школе №4 ученице в кабачковой икре попался осколок стекла. Родители девочки собираются поговорить об инциденте с администрацией школы.

В Екатеринбурге уже в двух школах детям попалось стекло в еде из столовой
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