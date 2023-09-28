Сотруднику колонии из Каменска-Уральского грозит срок за продажу телефонов зэкам

По информации Telegram-канал Ural Mash, подозрения пали на 31-летнего лейтенанта, возглавлявшего отдел по воспитательной работе с осужденными. По версии ФСБ, офицер передал одному из зэков три мобильных телефона, получив за это неназванную сумму денег.