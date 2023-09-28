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Сотруднику колонии из Каменска-Уральского грозит срок за продажу телефонов зэкам

Сотруднику колонии из Каменска-Уральского грозит срок за продажу телефонов зэкам

28 сентября 2023, 16:10
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском сотрудник ФСИН стал фигурантом уголовных дел за неформальные связи с осужденными.

По информации Telegram-канал Ural Mash, подозрения пали на 31-летнего лейтенанта, возглавлявшего отдел по воспитательной работе с осужденными. По версии ФСБ, офицер передал одному из зэков три мобильных телефона, получив за это неназванную сумму денег.

Как выяснили журналисты, сотруднику инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК — от 3 до 10 лет лишения свободы).

В конце марта бывшего начальника оперативного отдела ИК-13 в Нижнем Тагиле приговорили к реальному сроку по коррупционному делу.

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#Каменск-Уральский#Превышение полномочий#Коррупция#Колония#Исправительная колония#ФСИН#Григорий Орлов
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