Сотруднику колонии из Каменска-Уральского грозит срок за продажу телефонов зэкам

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
По информации Telegram-канал Ural Mash, подозрения пали на 31-летнего лейтенанта, возглавлявшего отдел по воспитательной работе с осужденными. По версии ФСБ, офицер передал одному из зэков три мобильных телефона, получив за это неназванную сумму денег.
Как выяснили журналисты, сотруднику инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК — от 3 до 10 лет лишения свободы).
В конце марта бывшего начальника оперативного отдела ИК-13 в Нижнем Тагиле приговорили к реальному сроку по коррупционному делу.